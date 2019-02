Un verdadero drama es el que vive el hockista Lucas Peralta (30), después de que en la tarde del pasado miércoles un desconocido le robara su moto de la puerta de su trabajo, en LEM Medical (Salta y 9 de Julio), Capital. Para el jugador de Unión no es una pertenencia más, sino que se trata de una herramienta casi indispensable en su vida, según contó. "Esa moto es lo único que tengo, la uso para moverme, ir a entrenar y trabajar", dijo. A la Guerrero Trip 110 cc la había terminado de pagar en cuotas hace un año y además en estos días la estaba usando para llevar cosas hacia su nuevo hogar.

"He pedido ayuda a las cámaras del CISEM y me estoy moviendo para que me ayuden a encontrarla porque la necesito, es muy importante para mi", aseguró tras realizar la denuncia en la seccional 1ra.

El robo ocurrió durante la mañana y la tarde del último miércoles. Como todos los días, llegó cerca de las 8 a las oficinas de LEM Medical y dejó la moto estacionada en la puerta. A las 17, cuando se disponía a volver a su casa, se encontró con la lamentable sorpresa de que ya no estaba. Al parecer, una compañera suya escuchó la acelerada de su motocicleta, pero pensó que se trataba del mismo Lucas. En la zona no hay cámaras de seguridad que puedan aportar pistas.