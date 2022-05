"Tuve miedo de no volver a ver nunca más a mi hija. Se me pasaron mil cosas por la cabeza". Así, todavía con la bronca lógica del hecho que le tocó atrevesar, Bernardo cuenta lo sucedido. El hombre relató con detalles cómo se dieron los hechos el domingo por la noche, cuando un sujeto, identificado como Julio Sebastián Castillo, intentó llevarse a su pequeña hija de 7 años.

En el programa Demasiada Información (Radio Sarmiento), Bernardo explicó que el domingo, minutos antes de las 23, él y su hija estaban en la casa de su suegra (en inmediaciones de Pedro de Valdivia y Conector Sur) celebrando el Día del Trabajador. "Mi pareja me dijo que estaba lista el agua para que mi hija se bañara (la casa de su pareja está al lado de su suegra). Yo salí adelante y mi hija detrás, cuando entro a la casa de mi pareja me dijo 'andá a compra un poco de pan', me dí vuelta y mi hija no estaba. Yo pensé que se había quedado jugando con los hijos de mi cuñado y fui ahí que sentí los gritos desesperados de mi hija", explicó Bernardo todavía conmovido.

"Mi hija gritaba y lloraba desesperada, llamándome. Cuando salgo a la calle me encuentro a un tipo que estaba intentando llevársela, ya la había arrastrado agarrándola del brazo casi 20 metros", cuenta. Según le contó la menor después, cuando logró salir del shock, el sujeto al principio habría intentado alzarla y como la menor se resistió la tomó por la fuerza.

"Mi cuñado escuchó los gritos y salió a la calle. Mientras el hombre tenía agarrada a mi hija también nos insultaba y no podíamos acercarnos porque no sabíamos si él podía estar armado y le hacía algo a ella, fue hasta que mi hija intentó zafar y se metió adentro llorando", expresó el papá y siguió: "Nosotros empezamos a correrlo por el Conector, mientras tanto yo llamaba al 911 y les decía cómo iba vestido el hombre. Hasta que lo detuvieron en la Cordoba y España".

Bernardo, contó que la chiquita está siendo contenida por la familia. El lunes no asistió al colegio pero en la jornada de este martes sí quiso ir. El papá, ahora un poco más calmo, expresó: "Son mil cosas que se pasan por la cabeza, tuve miedo de no ver más a mi hija, pude sacarme la ira en la corrida, si lo llegaba alcanzar hubiese sido otro el tema", expresó.

Al sujeto, Julio Sebastián Castillo, le imputaron el delito de privación ilegítima de la libertad agravada. La fiscal de Flagrancia Virginia Branca es quien tiene a cargo la investigación. La audiencia de hoy pasó a un cuarto intermedio para que una Junta Médica evalúe al sospechoso.