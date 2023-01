Milagros Rodríguez esperaba esta mañana alrededor de las 8 el colectivo a media cuadra de su casa, en la zona de San Miguel y Reconquista, en Rivadavia, tal como lo hace todos los días. Sin saber que sería testigo de una terrible tragedia. La mujer vio el momento en el que un árbol enorme se desplomó justo sobre la moto en la que circulaban un hombre de 42 años y su hijo de 19. Como consecuencia, el adulto murió en el acto.

"Yo estaba en la esquina esperando el colectivo. En ese momento largó el semáforo de la San Miguel y pasó un auto, detrás de ese auto venía la moto, justo en ese momento se cayó el árbol", comenzó relatando la mujer aun con los ojos brillosos y la voz temblorosa. Y agregó: "Fue todo tan rápido que no le dio tiempo al hombre de frenar ni de acelerar ni de hacer absolutamente nada para evitarlo".

Para continuar: "Al hombre lo aplastó automáticamente y las piernas del hijo quedaron abajo del árbol. Él estaba ahí y no decía nada, se lo veía consciente, pero shockeado. Afortunadamente, la gente que vive justo en la casa de enfrente llamó de inmediato a la Policía y los efectivos llegaron muy rápido y sacaron al chico y se lo llevaron a la ambulancia".

Al mismo tiempo, contó que, "el hombre lamentablemente ya estaba fallecido y no lo podíamos tocar. Fue muy impactante, corrimos, pero no podíamos hacer nada. De todos modos, toda la gente quería levantar el árbol, para sacar al hombre, pero no se podía, porque es muy grande. A la vista está que estaba seco".

Para finalizar, reflexionó: "Fue todo tan rápido. No nos explicamos cómo pasó, no le dio tiempo de hacer nada pobre y ni quisiera corría viento".

Cabe recordar que luego del terrible siniestro, el cuerpo de la víctima fatal, de la que aún no trascendió la identidad, fue trasladado a la Morgue Judicial. Mientras que, su hijo fue llevado en ambulancia al Hospital Rawson, aun no se dio a conocer detalles sobre su estado de salud.