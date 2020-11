La familia de la docente Paola Tacacho, asesinada el viernes último en la capital tucumana por un ex alumno, que luego se suicidó, denunció este lunes que “el Estado la desprotegió y desamparó” a pesar de las 13 denuncias que radicó contra el agresor.

El audio de la docente revela la historia de acoso y violencia machista que padecía. La novia de la víctima apuntó contra la familia del agresor por no hacerse cargo de él y organizaciones sociales adelantaron que presentarán un pedido de juicio político contra uno de los jueces que intervino en la causa.

Cada vez que Paola Tacacho hacía una nueva denuncia su situación, en lugar de mejorar, empeoraba. Porque Mauricio Parada Parejas, al notificarse, accedía a sus datos e intensificaba el acoso. En estos audios, ella misma lo explica. Esta es su voz, la que ignoró la Justicia 5 años pic.twitter.com/yMhQqUdOtR — ๓คгเคภค г๏๓єг๏ (@MarianaR31) November 3, 2020

“Me quiero sentir por fuera de esto, sé que no me tiene que molestar, sé que son mensajes vacíos que no tienen sentido, sé que físicamente el chabón no me va a hacer nada, pero no puedo evitar ponerme loca cuando me llegan, me arruinan el día”.

Así se refería Paola Tacacho al acoso sistemático de Mauricio Parada Parejas, el hombre de 32 años que había sido su alumno en la carrera de traductorado de inglés en 2015 y que el viernes pasado la siguió cuando salió del gimnasio, la asesinó de seis puñaladas y se suicidó en plena calle.

"Sé que físicamente el chabón no me va a hacer nada, pero no puedo evitar ponerme loca cuando me llegan, me arruinan el día”

En el audio donde se escucha la voz de Paola, fue difundido por la periodista tucumana Mariana Romero. Al respecto, Belén, una prima de Tacacho, aseguró que “el Estado la desprotegió y la desamparó” a la víctima. “Acá hay dos culpables, uno que es el que mató y el otro es el Estado, y nos van a tener que responder por su muerte”, señaló la chica.

Según Belén, su prima “consiguió varias perimetrales, pero nunca la Justicia ni su familia (por la del agresor Mauricio Parada Parejas) quisieron que él cumpla esa perimetral, las violaba todo el tiempo, nunca hubo un botón antipánico, una tobillera electrónica o una custodia policial”.

La mujer explicó que Parada Parejas “se obsesionó” con la víctima y “comenzó a molestarla con mensajes amenazantes”, por lo que “ella tuvo que cerrar sus redes sociales, y como él ya no podía acceder a ella por esa vía, empezó a molestar a toda la familia y a sus amigos”.

Fuente: Crónica