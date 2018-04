Otra vez el fuego. Las llamas devoraron una casa prefabricada en Santa Lucía y no dejaron nada. Todo ocurrió pasadas las 9 de este martes en calle Gorriti, entre Belgrano e Yrigoyen, y el damnificado fue un policía y su familia. El siniestro no dejó heridos porque en ese momento no se encontraba nadie en el interior.

El fuego, además de reducir a cenizas la madera de la casa, alcanzó un televisor, aire acondicionado, un freezer, mesa, un juego de sillas, entre otras cosas. "Pérdidas totales", graficó un bombero.

Las otras dependencias de la casa, dormitorios y baño, están aparte, y esa edificación es de ladrillos, por lo que el daño fue menor.

El dueño de casa, Rafael Pérez, alertado por los vecinos, llegó presuroso al lugar y se topó con la dramática escena. Según las primeras hipótesis, todo se habría originado por una falla en una pava eléctrica. Actuó personal de Bomberos del cuartel central.