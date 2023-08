Este fin de semana se disputará la novena fecha del Torneo de Verano del fútbol sanjuanino de Primera División. El certamen que lidera San Lorenzo de Ullum, disputará la fecha entre este viernes por la noche y el martes cuando se cierre.

El viernes por la noche en el Barrio Atlético y desde las 21.30 horas, Trinidad recibirá a Alianza. La fecha continuará el domingo con los encuentros que disputarán desde las 16 horas: San Martín vs. Juventud Unida, Colón Junior vs. Villa Obrera, Atenas vs. Unión, Sp. Rivadavia vs. Desamparados, López Peláez vs. Recabarren, Carpintería vs. Sp. 9 de Julio, Juventud Zondina vs. Marquesado y Del Bono vs. Aberastain.

El martes será el cierre entre San Lorenzo vs. Peñarol.