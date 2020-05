Fernando Kainer (49), el gerente de la financiera Maguiexpress detenido en San Juan por presuntos abusos que tendrían como víctima a su hijastra y que se habrían producido en la finca de su ex mujer, en Lavalle, tiene un pasado ligado a los famosos “sobreprecios” por obras que habría ejecutado una empresa constructora que tenía en Buenos Aires, durante el menemismo, y que terminó en la quiebra.

Luego de que Los Andes publicara, en agosto de 2018, que Kainer era investigado por “tentativa de homicidio”, tras ser denunciado por su ex pareja y madre de la presunta niña abusada, Clarín abordó el caso aportando que Kainer “se presentaba como ingeniero civil y tuvo (en Buenos Aires) una empresa de construcción, Kainer Construcciones”.

En 2011 fue detenido por la Policía Federal en Mendoza y llevado a Comodoro Py por una causa de sobreprecios vinculados con su constructora. Su ex mujer dice que recién entonces se enteró del pasado de su pareja y decidió seguir adelante y ayudarle a pagar a los abogados defensores. Pero que “ya habían empezado los problemas por celos de él”, sostuvo Clarín.

Se trataba de una causa por sobreprecios en obras públicas: según una nota publicada en Página 12, en 2009, El ex juez federal Norberto Oyarbide lo procesó junto a autoridades de la Secretaria de Seguridad, por pagos de sobreprecios en doce contrataciones directas, durante el menemismo.

El procesamiento, firmado por Oyarbide, precisaba que “se determinó que entre los años ’95 y ’99 fueron adjudicadas a la empresa Kainer Construcciones SRL doce contrataciones directas para la realización de diversos trabajos que van desde la provisión de alfombras hasta la construcción de un puesto fronterizo” en Misiones”, contaba Página 12.

Este tema fue conocido por su ex mujer, cuando la pareja ya estaba afincada en Mendoza, regenteando un emprendimiento gastronómico-turístico ubicado en Lavalle, llamado Las Marujitas, que le había comprado la madre de ella y hoy está abandonado.

¿Quiso matarla con ayuda de un psiquiatra?

Kainer y su ex tuvieron un hijo en Buenos Aires y luego otro, en 2012, en Mendoza. Luego vino una separación traumática. Ella lo denunció por violencia de género y después de una largo camino, la causa terminó en la Fiscalía de Homicidios, con la caratula de tentativa de homicidio. Ella aseguró que él la quiso matar para quedarse con su patrimonio. El caso es muy llamativo porque el Kainer habría contado con la ayuda de un psiquiatra para abarrotarla de psicofármacos. Actualmente los defensores de Kainer y de médico han solicitado el sobreseimiento.

El gerente que luchó por sus hijos

Mientras esta causa se tramitaba, el hombre se vinculó con la familia de la financiera de Maguitur de Mendoza y logró un puesto de gerente en Maguiexpress, de San Juan.

Desde allí comenzó a buscar que la justicia mendocina le permitiera ver a sus dos hijos ya que se le había dictado una prohibición de acercamiento. Así se transformó miembro activo de varias organizaciones de padres y madres que luchan por ver a sus hijos e hijas.

Kainer es parte de la agrupación “No más hijos rehenes” que la integran padres de todo el país. Además, en Mendoza, desde año pasado, se sumó a la asociación civil “Infancia por más Justicia”, que está formada por madres, padres y familiares de niños impedidos de contacto y con obstrucción de vínculos.

En enero pasado, fue uno de los padres mendocinos que se reunieron con Javier López Maida, subdirector de Niñez, Adolescencia y Familia de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte provincial para que sus casos sean revisados.

“Esta detención nos afecta porque nosotros venimos trabajando desde hace tiempo por nuestros hijos”, explicó hoy a Los Andes una integrante de Infancia por más Justicia.

Existen videos de Kainer en distintos medios de San Juan y en páginas de Facebook en las que explica que “hace 4 años y medio por intermedio de una denuncia de violencia de género me hicieron exclusión del hogar y me impidieron el contacto con mis hijos con medidas cautelares que se fueron prolongando en el tiempo. Desde mayo de 2015 que no tengo ningún contacto con ellos. Son todas denuncias falsas".

Los presuntos abusos

En las próximas horas, el ex empresario será trasladado por la policía de Mendoza desde San Juan y llevado luego ante la fiscal de Delitos Sexuales Virginia Rumbo, quien tiene abierta una causa por "abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la situación de convivencia preexistente y por encontrarse a cargo de la guarda de la víctima".

Según trascendió, en los primeros meses de este año, la joven de 18 años presuntamente abusada se presentó en la Fiscalía de Delitos Sexuales que, cuando convivía con Kainer en Lavalle, el hombre la habría abusado unas 7 veces, en ocasiones en que su madre no estaba en la finca, cuando tenía 11 años.

