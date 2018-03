Matías Messi (35)

Matías Messi, de 35 años, volvió a protagonizar un accidente tras el cual terminó detenido este sábado en la ciudad de Villa Gesell. El hermano del crack del Barcelona y la Selección chocó este sábado su camioneta Land Rover y discutió con el conductor de un VW Vento en la zona del boliche Pueblo Límite. Luego fue detenido después de que lo denunciaron por "amenazas" con un arma.



Testigos señalaron que tenía un arma en el momento del enfrentamiento. La misma no fue hallada en una primera requisa del vehículo. Si le encontraron cigarrillos de marihuana. Hubo denuncias cruzadas. Messi denunció al conductor del Vento por lesiones leves. Dijo que recibió un golpe en su pómulo derecho.



En tanto, el joven que iba en el auto denunció haber sido amenazado con un arma de fuego y por ello se inició una causa por amenazas agravadas a Messi.



En su defensa, el rosarino señaló que no era un arma si no una llave cruz. Ni en la Land Rover ni en el lugar se pudo dar con el arma, según contó el periodista Juan Martín Fernández de Radio La Villa a Cadena 3. La indagatoria a Messi, prevista para esta mañana por el fiscal Juan Pablo Calderón, fue postergada para las 19. Podría ser imputado por amenazas graves, lesiones y daños.

La camioneta que conducía el hermano del crack

El 1 de diciembre de 2017, Matías Messi fue hallado a la madrugada en embarcación a la deriva en el río Paraná a la altura del Club de Pescadores, a 35 kilómetros de la zona sur de Rosario.



Estaba durmiendo en una bolsa de dormir con una herida en la zona de la mandíbula. La lancha estaba llena de sangre. La Policía encontró una pistola calibre 380 en el piso de la embarcación.