El asesinato del agente de Drogas Peligrosas de la policía Federal Alan Dolz movilizó a los colegas de este efectivo que perdió la vida mientras trabajaba de forma encubierta, y la Superintendencia de Drogas Peligrosas lanzó un gran operativo para dar con el paradero del principal acusado.

Se trata de Blas Adrián Gómez Galarza, de 21 años, quien esta noche se entregó en los tribunales de San Martín. Antes de entregarse, dijo que no es el asesino, y aseguró que "si fuera culpable no me voy a venir a entregar porque se que es una cadena perpetua".

"Vi mi foto y mi nombre por televisión y no entiendo nada. Tengo miedo de que me maten. Ayer a mi señora la quisieron secuestrar y tengo miedo de que me secuestren y me maten a mí", declaró a C5N.

Gómez Galarza además dijo que "quiero que me hagan la prueba de parafina porque yo no disparé ningún arma". "Tengo miedo de que me maten a mí y a mi familia", aseguró.

Fuentes policiales revelaron a Infobae que ayer por la noche fue allanada la casa del padre de Gómez Galarza, pero que el principal acusado no estaba ahí. Además, las mismas fuentes contaron que el joven de 21 años fue reconocido por dos policías que lo acusaron del asesinato.

Alan Dolz fue asesinado el jueves pasado, y fue enterrado hoy por la mañana en el nuevo panteón de la policía Federal en el Cementerio de Chacarita. Por la muerte del efectivo se decretó un día de duelo nacional.