Este mediodía hallaron si vida a un hombre caucetero en el interior del Barrio Felipe Cobas y, horas después, fue identificado como Diego Carmona, un sujeto de 40 años que fue protagonista de una historia plagada de horror que arrancó en el 2003.

Según las primeras informaciones, el cuerpo de Carmona fue encontrado por su madre que arribaba de un viaje y, al entrar a la casa, sintió un fuerte olor nauseabundo, informó el sitio InfoCaucete, que agregó que la Policía Científica continúa investigando indicios para determinar el por qué de la muerte del hombre.

Hace 5 años, más precisamente el 3 de abril del 2014, DIARIO DE CUYO contó el calvario que vivía una familia por culpa de Diego Carmona. En aquella publicación, se refleja cómo fueron los hechos que fue protagonizando el recientemente fallecido.

El 6 de abril de 2003 se instaló como una bisagra difícil de superar para dos familias cauceteras que viven casa por medio en el barrio Felipe Cobas: hasta ese día, convivían como vecinos y como potenciales parientes pues dos hijos de ambos grupos familiares, Diego Carmona (tenía 25 años) y Natalia Correa (tenía 22), eran novios. Para entonces la relación venía desgastada, con Natalia como víctima de continuos malos tratos y con su madre Lucía Delego (50 años) como su frecuente salvadora. Pero esa vez, Carmona tomó una decisión que los marcaría para siempre: tomó de los pelos a su entonces novia y la llevó hasta la vereda donde su madre la reclamaba tras el enésimo conflicto de la pareja, gritó ‘ya me tienen cansado las dos’, sacó un revólver calibre 38 y descerrajó 3 disparos contra su suegra, liquidándola en el acto. Y de milagro no fue doble tragedia porque a su novia también le dio un tiro que le atravesó el pecho.



Esa misma noche Carmona terminó preso. Pero luego de múltiples informes psicológicos y médico psiquiátricos, se estableció que sufre alteraciones mentales y no comprende lo que hizo. Por eso fue declarado inimputable y le aplicaron medidas de seguridad: estar internado y medicado para controlar su problema.



Así fue hasta que, en opinión de los profesionales, comenzó a mejorar y empezó a salir del Hospital Mental de Zonda. Y salió en forma definitiva desde el segundo semestre del 2013, porque tres juntas médicas recomendaron hacer cesar las medidas de seguridad y lo consideraron apto para vivir con su familia, bajo la tutela de su madre y con medicación, dijeron fuentes judiciales en aquel entonces.



La familia Correa asegura que a partir de esas salidas volvieron a ser hostigados y a vivir con el miedo a terminar como Lucía en cualquier momento. Hace 5 años, Paola Correa remarcó como problemas salientes que su hermana Natalia no salga sola por miedo, que en mayo del 2013 el joven le diera a ella un ladrillazo en una pierna. Que en Navidad, al pasar, le dijera: ‘Que mirás mugrienta, querés que te mate como a tu madre’. O que la atacara con una navaja cuando discutía con una hermana de Carmona, que también denunció a Paola. ‘Esto no puede seguir así, él se droga con porros y toma alcohol y nos amenaza, ¿están esperando que mate a otro familiar para hacer algo?’, dijo la mujer en aquel entonces.