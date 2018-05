Este jueves, el juez correccional Eduardo Agudo resolvió procesar con prisión preventiva a Diego Uñates, quien está acusado de golpear a su mujer.

El acusado elaboró estos carteles para calumniar a su expareja.



Según el letrado del Primer Juzgado Correccional, expresó que “la causa está totalmente impregnada de Perspectiva de Género. Uñates tiene un profundo desprecio hacia la mujer, ello queda totalmente claro en todo el proceso judicial, aquí ventilado, cuando se le cruza un objetivo: obtener nuevamente contacto con sus hijos, éste no tuvo límites en usar cualquier estrategia para hacerlo, demostrando un desinterés palpable y grave en respetar una orden judicial, a la que aludió en no conocer por no estar notificado, algo que ya fue totalmente revertido”.

Con ese argumento, decidió que el hombre de 47 años fuera procesado por tres delitos: Daño (chocó el auto estacionado de la pareja de su exmujer), Desobediencia a una Orden Judicial (violó la orden de restricción del Primer Juzgado de Familia) y Amenazas (contra su exmujer).

También le trabó un embargo de 200.000 pesos.

El juez Agudo argumentó en su fallo por qué decidió procesar con prisión preventiva a Uñate: “Apreciándose el desprecio absoluto que tiene contra la mujer, me obligan a dictar la Prisión Preventiva como única forma de “Proteger” la integridad psicofísica de M.S.T., la de sus hijos y la de su actual pareja, ante una conducta serial de transgredir sin el más mínimo escrúpulo una orden emanada de un juez”.

Cita el juez Agudo en el procesamiento que Uñate tiene 9 causas penales abiertas en 4 de los 5 juzgados correccionales que hay en el Poder Judicial de San Juan, “por lo que mayor peligro procesal que éste, en concreto y en abstracto, no existe. Como se dijo, el hecho de juzgar con Perspectiva de Género genera la necesidad de imponer esta medida”.

Finalmente, el juez Agudo basó su fallo en jurisprudencia de la Corte de Justicia de San Juan: “En el pronunciamiento del fallo 5944/12 “Incidente de Excarcelación a favor de Gómez”. Allí nuestro máximo tribunal local de Justicia denegó a Gómez el derecho a permanecer en libertad durante la tramitación de un proceso judicial, aclaro que Gómez no tenía condenas en su haber, pero sí tenía más de seis excarcelaciones otorgadas en breve tiempo, lo que llevó a interpretar en palabras de la Corte de Justicia Provincial que Gómez le había faltado el respeto a la Ley”.