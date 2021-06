El juez que autorizó el traslado bajo custodia al Hospital Marcial Quiroga de Carlos Alberto Campodónico (49) justificó su accionar y contestó las críticas de fiscalía respecto a que existen "tratamientos diferentes" para los imputados de acuerdo a su trascendencia pública o estatus social.

“Hice lo que legalmente me ordena el código. No hay tratamiento diferencial, ni tuvo un beneficio”, argumentó el magistrado Federico Rodríguez.

El juez aseguró que fundó su decisión en la evaluación realizada por el médico legista en la que se informó la necesidad de hacer estudios gastroenterológicos, cardiológicos, neurológicos y oftalmológicos.

“El viernes a última hora me ingresó el escrito pidiendo urgente atención médica por parte de sus nuevos abogados defensores. Como no presentaron certificado médico solicité que lo examinara un médico legista. El profesional me entregó un informe donde sugería su traslado”, relató.

En base a ese informe el sábado 26 al mediodía se ordena trasladar a Campodónico en calidad de detenido y con custodia para que le hagan los estudios. “Se encuentra en una habitación solo con una custodia policial. No posibilidades de entorpecer la investigación”, agregó respecto a otra de las críticas recibidas en las últimas horas.

Ahora, de los estudios se desprenderá si necesita un tratamiento, y donde, o si se encuentra en condiciones de ser trasladado al Servicio Penitenciario

Campodónico fue apresado en la noche del viernes 11 de este mes en su casa de Rivadavia, a pedido de Bucciarelli y luego de que un informe internacional alertara que presuntamente tenía vínculos con el tráfico de imágenes de menores explotados sexualmente. En la audiencia inicial reconoció haber visto videos sexuales, pero dijo que "no trafiqué con ellos". Esa vez estuvo cerca de acordar un juicio abreviado, pero finalmente no hubo pacto y el juez Rodríguez le dictó prisión preventiva por 6 meses, negando la posibilidad de cumplirla en su casa, como había pedido su abogado.