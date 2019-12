Que no la conocía, que todo es parte de una trama para perjudicarlo. Palabras más palabras menos, esta fue la síntesis del argumento defensivo del médico riojano Carlos Hugo Martínez (63) para contrarrestar una nueva denuncia, en Jáchal, por un grave caso de abuso sexual contra una paciente que estaba embarazada. Martínez es considerado el mayor abusador serial conocido en San Juan, y el último martes fue condenado a 17 años tras confesar 14 de los múltiples casos que se le atribuyen en los últimos años.



El último hecho es una investigación aún abierta, que ya se inclina en su contra, luego de que una joven lo señalara días atrás como autor de conductas aberrantes que llevaron al juez de la Segunda Circunscripción Judicial, Javier Alonso, a tipificar penalmente esos hechos como abuso sexual con acceso carnal.



El delito se calificó así porque la situación descripta por la víctima ocurrió cuando ya regía una ley que habilita a considerar la penetración con dedos (u otros objetos), como acceso carnal, es decir como una violación o un ataque a la integridad física y a la libre determinación de las personas en su vida sexual.



¿Qué dijo la víctima? Según fuentes judiciales, aseguró que cuando tenía 16 años concurrió a ver al médico en un centro privado porque estaba embarazada, y que la consulta derivó pronto hacia preguntas de clara connotación sexual sobre su vida íntima, sin contar lo peor, la penetración con sus dedos mientras la masturbaba y él hacía lo mismo, obligándola a tocarlo. Hasta se habla de que la falta de un preservativo evitó otra violación.



El abuso sexual con acceso carnal atribuido a Martínez es un delito castigado con penas de entre 6 y 15 años de cárcel. Y por ahora las cosas parecen no jugar a favor del profesional, pues luego de la entrevista psicológica de la denunciante, se informó que el relato de la joven es altamente verosímil, es decir creíble y alejado de la mentira.



Ahora, el magistrado deberá analizar la evidencia que ordenó recolectar a pedido del fiscal Sohar Aballay y determinar si Martínez debe o no ser procesado y enfilar hacia otro juicio oral con pronóstico, por ahora, desfavorable.