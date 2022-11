Mientras la Justicia investiga dos denuncias de mujeres que aseguraron que fueron abusadas sexualmente en el interior del Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento, este diario accedió a detalles sobre quién es el médico señalado por las denunciantes.

Según fuentes judiciales, su nombre es Miguel Amado y tiene 60 años. Además de la medicina, se dedica a la actuación. Fue protagonista, por ejemplo, de la comedia de humor negro “Se me murió entre los brazos”, interpretando el personaje de una mujer. También fue parte de "El nuevo mundo", otra obra conocida en el mundo de la actuación.

Referentes teatrales contaron que pertenece a una camada de artistas que dejaron su huella en el teatro independiente local.

“Se me murió entre los brazos” rodó en el Teatro del Bicentenario

El profesional está en la mira de los pesquisas de la UFI Cavig a raíz de la denuncia que una mujer radicó por un hecho que -según su versión- sufrió el 3 de noviembre pasado, alrededor de la 1 de la mañana. Un día después, otra paciente llevó a la Justicia a este profesional por otro supuesto ataque sexual

DIARIO DE CUYO accedió a lo que la primera paciente expresó sobre el hecho. Dijo que acudió al Ventura Lloveras a la 1 de la mañana del pasado jueves, al sector de Urgencias. Agregó que fue con su pareja, ambos a hacerse atender porque "nos dolía mucho la garganta y teníamos fiebre".

"Entramos los dos a la sala para ser atendidos. El doctor Amado decide atender primero a mi pareja. Luego que lo atendió a él lo hizo salir para atenderme a mí", rememoró. Y siguió: "Comenzó a revisarme, hizo que me pusiera de pie. Él se puso atrás mío, me sujetó los brazos y comenzó a apoyarme sus partes íntimas y a frotar las mismas en mi cola y también me agarró los pechos".

Miguel Amado

La mujer manifestó que en ese momento "empecé a gritar a mi pareja. Se sintió el ruido de la puerta porque alguien venía entrando. Él (el médico) se asustó, me soltó y yo aproveché y salí corriendo a pedir ayuda".

Siguiendo con el relato de la paciente, junto a su pareja se dirigió hacia unos policías que justo estaban en la puerta del hospital, a quienes le contaron lo sucedido. Ellos les recomendaron hacer la denuncia.

"Una persona así no puede seguir atendiendo en nuestro hospital", se quejó. Al respecto, el Ministerio de Salud ya apartó a Amado del cargo. Respecto a la investigación, quien la comanda es el fiscal Mario Panetta, de la UFI Cavig. Si encuentra los elementos necesarios, Fiscalía puede pedir la apertura de la investigación penal preparatoria e imputar al sospechoso a una causa penal. De acuerdo al testionio de la víctima, se presume que al médico pueden atribuirle el delito de abuso sexual simple, que es excarcelable.