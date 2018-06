El hallazgo del cuerpo de Leila Rodríguez, la joven de 24 años que habría sufrido un ataque sexual y una brutal golpiza que le provocó la muerte, generó conmoción en medio de la tranquilidad del pueblo de Ullum.

Natalia Molina, una vecina del departamento, escribió en las redes un duro mensaje en el que aseguró: “Tenemos miedo”.

“Cuando me preguntan: - ah vos sos de Ullum? (seguidamente) Aaay debe ser re lindo, re tranquilo? -Si!!!( Era mi respuesta hasta el dia de hoy) Lamentablemente hoy Ullum se mancha con esta terrible tragedia. Y ya no será el pueblo lindo, tranquilo, donde no pasa nada... HOY TENEMOS MIEDO!!!”, escribió la mujer en su cuenta de Facebook.

Y agregó: “Pero si todos nos unimos como pueblo, como vecinos, como hermanos y dejamos de lado todas las diferencias podemos salir juntos adelante. Justicia por Leila!!!”.

Cabe recordar, que el cuerpo de la joven, madre de una nena de 3 años, fue encontrado en una acequia, tapada con ramas, tierra y hojas.