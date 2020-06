Una nueva arista suma el caso de Rubén Darío "Merluza" Quiroga (50), el hombre que es buscado intensamente en Iglesia. Ahora el que habló fue Rómulo Cámpora, sacerdote de la Parroquia Santo Domingo, quien dijo que el hombre antes de desaparecer estaba "triste".

Según su relato, estuvo con Quiroga el martes 26 de mayo último. "Estuvo acá en casa, estuvimos trabajando, me estuvo ayudando con los bolsones, dándonos una mano en lo de la solidaridad. Yo lo noté triste a él. Me dio un abrazo, me dijo que necesitaba hablar conmigo. Pero había mucha gente que iba y venía y se me desapareció. Terminó de hacer su trabajo, se fue y me dijo que después iba a venir. De ahí le perdí el rastro", afirmó Cámpora en una nota con Radio La Cumbre.

Hasta hace horas la Policía manejaba el dato de que ese mismo martes 26 el hombre había sido visto por última vez. Un menor afirmó que lo vio la zona de La Cañada cuando caminaba con su bicicleta al lado. Sin embargo, un nuevo testimonio se sumó en las últimas horas: el de una odontóloga que aseguró habérselo cruzado un día después, el miércoles 27 de mayo, en la calle Santo Domingo, cerca del Hospital Tomás Perón, una zona bastante concurrida de Rodeo.

Rubén Darío "Merluza" Quiroga

El padre Rómulo Cámpora dio a entender que Quiroga no atravesaba un buen momento sentimental. "Desde hace tiempo que no estaba bien, varias veces me paró en la calle. Tenemos una linda amistad, el me ha conversado muchas cosas de su vida que van a quedar en mi corazón", dijo.

Y luego se volvió a referir al último encuentro que mantuvo con el hombre. "Ese día le noté una mirada triste, cuando me dio un abrazo me miró con tristeza. Yo le dije: 'mire, espéreme que se desocupe acá un poco', pero terminó de hacer su trabajo y se fue. De ahí ya no lo vi más".

Quiroga en Rodeo es muy conocido. Hasta antes de su desaparición vivía solo en los fondos de una propiedad en la que también vive su tío, al lado del "templo viejo" de la calle Santo Domingo. Fue justamente su tío el que avisó, el sábado pasado, que Quiroga hacía rato que no estaba en su casa y desde ese día todo es misterio, porque al revisar la vivienda encontraron su teléfono celular y su billetera con dinero, algo muy raro para sus conocidos.

"Estoy muy afligido, pero no pierdo la esperanza de que vamos a encontrarlo. Creo que no hay que perder ninguna hipótesis", indicó Cámpora en otro pasaje de la nota. Y también deslizó cuál es la suya: "Yo creo que está por acá en el departamento, hay tantos recovecos, alrededor del Dique, de las montañas. Yo tengo una idea de que está por ahí escondidito".

El sacerdote por otro lado sostuvo que a Quiroga "de salud lo vi bien, coherente". Pero que lo notó "triste, me dio un abrazo muy fuerte y me dijo que me quería mucho".

"Estoy pidiéndole a Dios que lo encontremos", cerró antes de pedir oraciones a la comunidad.

La Policía viene movilizando un importante número de agentes y también recursos para intentar dar con Quiroga, como drones, los perros entrenados, los buzos tácticos y hasta el helicóptero de la Provincia. Pero hasta hoy no hay ninguna novedad sobre su paradero.

