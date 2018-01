"Me ayudó a buscar a mi hija. Es una mente muy enferma. Palmearte la espalda y decirte 'ya va a aparecer'", dijo Cristian Sosa, el padre de Abril, la nena que fue hallada muerta este lunes en barrio Alta Córdoba, en una entrevista con Mitre Córdoba.

Sosa se refiere al único detenido y sospechoso que tiene la causa. Un vecino de 35 años, identificado con las iniciales D. L. "Nos dijeron que había abusado de su sobrino y lo había matado, que abusó de su hermana también, pero en ese momento no sabíamos nada", agregó.

El hombre negó que el asesinato de la nena haya formado parte de un ajuste de cuentas, una hipótesis que la fiscal del caso había mencionado en el principio de la búsqueda de la chiquita, desaparecida desde el sábado. "No ha sido ningún ajuste de cuentas", sentenció Sosa.

"Él venía a casa, me ayudó a pintar mi casa, compartíamos una cena, un almuerzo, no sé qué mente tan enferma podía tener este hombre para hacer semejante cosa", contó, para luego detallar que el único sospechoso "alquilaba a la vuelta, y al lado, donde encontraron el cuerpo de mi hija. Le dijimos a la Policía quiénes podían ser. Pero nos pegaban a nosotros, pensaban que nosotros teníamos que ver. Ahora no aparece ninguno. No recuerdo el nombre del oficial que me pegó", denunció Sosa sobre el final de la charla.

El hallazgo ocurrió en una descampado de la calle Anacreonte, entre Jujuy y Sucre, de Alta Córdoba, en la zona norte de la capital provincial.

Según la fiscal de la causa, Claudia Palacios, este sospechoso "puede que haya sido un pedófilo, es una de las hipótesis. Palacios confirmó que el único detenido fue quien dio "la pista clave para llegar al lugar" en el que se encontró el cuerpo de la niña.

"Voy a ver (el cuerpo), no puedo decir qué signos tiene. No puedo descartar que haya sido atacada sexualmente. El detenido tiene antecedentes por delitos contra la integridad sexual", informó la fiscal.

"No se descarta nada", aclaró Palacios ante la consulta de si D. L. pudo haber actuado solo o con algún cómplice.

"Me sorprende que haya chicos que están en la calle hasta muy altas horas de la noche y que los padres no toman medidas al respecto. Los padres tenemos que cuidar de nuestros hijos y no dejarlos en la calle hasta la medianoche, pero no por eso tienen que matarlos", aclaró.

Según Mayra Sidra, madre de la niña, Abril fue vista con vida por última vez la noche del 13 de enero, cuando salió de su casa, situada en República y Tissera, en el barrio general Bustos de la capital cordobesa, para ir a jugar con otros niños de la cuadra.

Al no regresar, su familia denunció su desaparición cerca de la medianoche, tras lo cual Policía inició un operativo de búsqueda. Mientras que familiares y amigos buscaron datos a través de la redes sociales y la justicia ordenó una serie de allanamientos en procura de localizar a la niña con vida.

Al momento de su desaparición, Abril, de cabello oscuro y con rulos, llevaba puesta una musculosa negra, calzas rojas y zapatillas grises con detalles en fucsia.