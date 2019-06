Tranquilo. El padre de la bebé, Facundo, dijo que estaban tranquilos porque la pequeña estaba bien. Contó que su novia se sentía mal por el accidente, pero que "sólo fue mala suerte".

"La bebé está bien, no tiene nada de lo que se dijo, sólo un chichoncito en la cabeza", aseguró ayer Facundo (21), el padre de la bebé que durante la mañana del último miércoles ingresó al hospital herida. El chico habló ayer con DIARIO DE CUYO mientras aguardaba en la sala de espera del Hospital Rawson. Y aunque insistió en un relato de los hechos con consecuencias leves para su beba, su palabra se contradice abiertamente con la versión de la Policía: altas fuentes ayer reafirmaron que la pequeña que hoy cumple 3 meses presenta dos fracturas en el cráneo (una en el parietal izquierdo y otra en el hueso occipital de ese costado) y una tercera en el húmero del brazo derecho.



Lo que las autoridades trataban de establecer era si la bebé se golpeó accidentalmente con algo o si fue víctima de un ataque. Al respecto, el padre explicó que todo sucedió mientras su novia (madre de la criatura) la estaba bañando. "Lo que pasó fue que cuando la sumergió en la bañera, por el reflejo del contacto con el agua la bebé se movió, sacudió la cabeza y ahí se pegó contra un costado de la bañera y con la pared", adujo, saliendo al cruce de la hipótesis de una posible golpiza. E insistió: "Pero no se pegó fuerte ni nada, sólo se hizo un chichón y la trajimos por eso".



Facundo y María (20) viven en la casa de los padres de ella, en la calle Napoleón Borini, en Rivadavia. Son estudiantes de Educación Física y esa bebé es su única hija. Según el padre, la chiquita está despierta, le dan de mamar y hasta se ríe. "Todo fue por un error de una médica que dijo que tenía las quebraduras, pero después nos dijeron que no era la placa de ella. A esa doctora después no la vimos más", afirmó el chico. "Otro médico vino y la hacía jugar, le movía los brazos. Yo le dije "¿Por qué le movés, no está quebrada?" Me dijo que no, que nada que ver", continuó.



Lo concreto es que el caso fue denunciado en la seccional 13ra. El juez Alberto Benito Ortiz, titular del Primero de Instrucción, hasta ayer no había ordenado ninguna detención. El juez espera tener, entre otras pruebas, un informe del médico legista para saber qué tipo de lesiones tiene la beba y si fueron producidas por un ataque o una situación accidental.