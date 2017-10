Siguen presos. Gabriel Horacio Gramajo (centro) y Eduardo Nelson Rivero (derecha) siempre negaron haber violado al niño. Ahora podrán pedir la revisión del fallo en la Corte de Justicia.

De ser inquieto pasó al retraimiento. También al llanto y a picos de agresividad que lo llevaban a envolverse en continuas peleas. Tenía 7 años cuando empezaron a notarlo algo distinto en septiembre de 2015 y todo se complicó cuando un día llegó de visitar a su papá y se resistió a bañarse, hasta que una de las hermanas con las que vivía (sus padres estaban separados y no habitaban con ellos) lo convenció y al desvestirlo le halló restos de sangre en su ropa interior. Las explicaciones que dio entonces el chico no convencieron, y la aberrante verdad se conoció cuando lo llevaron al hospital y descubrieron que había sido violado y había sufrido el contagio de una enfermedad de transmisión sexual.



La semana pasada, en sus alegatos, el fiscal José Eduardo Mallea pidió 19 años de cárcel para los dos acusados que llegaron a juicio: el cuñado el menor, Gabriel Horacio "Cucho" Gramajo (34) y Eduardo Nelson "Caco" Rivero (45). El padre del chico murió en la cárcel.



Para el fiscal fueron contundentes pruebas como los testimonios de los familiares del niño (hoy tiene 10 años y vive con una tía), el de los médicos, los psicólogos y sobre todo el relato del chico en Cámara Gesell, en el que describió cómo fue que aquel 10 de septiembre su papá, su cuñado Gabriel Horacio "Cucho" Gramajo (34) y un amigo de su padre Eduardo Nelson "Caco" Rivero (45) lo tomaron de pies y manos para que no se moviera mientras lo masturbaban y lo sometían.

Los dos condenados siempre negaron haber violado al niño

Ayer, la juez Graciela del Pie (Sala III, Cámara Penal) adhirió al planteo fiscal, pero condenó a los acusados a 14 años de cárcel. Así, rechazó los pedidos de absolución de la defensora oficial Mónica Sefair y el abogado Fernando Bueno, que ahora pueden pedir la revisión del fallo.



La sentencia no cayó bien en los familiares del niño, que esperaban el castigo solicitado por el fiscal. También denunciaron amenazas de la mujer de Gramajo y dijeron temer represalias de sus dos hermanos policías.