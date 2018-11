Tras permanecer 8 horas atrincherado, el hombre que esta mañana mató a puñaladas a su hijastro de 10 años e hirió de un disparo a su ex mujer en una vivienda del barrio platense de Tolosa, se suicidó de un tiro en la cabeza.

El Grupo Halcón mantenía arduas negociaciones con el atrincherado desde las 8 mañana para que depusiera su actitud y se entregara. Pero finalmente, los efectivos decidieron irrumpir en la casa alrededor de las 16 horas al escuchar un disparo. Al verse rodeado y sin salida, el asesino decidió quitarse la vida.

“Me mandé un moco. ¿Qué escuchaste??”, le preguntó Juan Carlos Chirino a un amigo durante una conversación por WhatsApp. El hombre estuvo atrincherado nueve horas en una habitación de su en el barrio de Tolosa, La Plata.







El interlocutor le pidió que se entregara pero el asesino siguió con su relato. "Afuera está el Grupo Halcón", le dijo Chirino y se justificó: "Un kilombo, se me salió la cadena. Me empezó a maltratar hace un rato a la mañana y no di más, vieja”.

También alude a una supuesta infidelidad de su pareja y, ante la insistencia para que se entregue, le contesta: “Cuánto me toca por ésta? 25 años? Tranquilo, necesito pensar”.