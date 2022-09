Martín Santiago Del Río, el presunto parricida de Vicente López, no se reconoció como el sospechoso grabado en los videos de la causa y declaró que durante el período de tiempo en el que asesinaban a sus padres, estuvo dentro de su camioneta estacionada en el barrio porteño de Núñez contestando mensajes.



Voceros judiciales informaron a Télam que Martín Santiago Del Río declaró durante ocho horas delante de los fiscales Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería, en la sede de la Fiscalía General de San Isidro, donde previamente tuvo una reunión de dos horas para prepararse con su defensora oficial, Liliana Cucurullo.



Las fuentes indicaron que Del Río se declaró inocente al negar el hecho, intentó justificar “con inconsistencias” lo que hizo durante todo el día en el que fueron asesinados sus padres e, incluso, habló mal de su padre fallecido.



"Mi padre no era una persona ética para los negocios, era una persona comercialmente complicada pero familiarmente un amor", dijo el imputado en un tramo de su indagatoria, donde también afirmó que el patrimonio de la familia ascendía a unos "25 millones de dólares", confiaron los voceros.

El acusado volvió a insistir con incriminar a la empleada de sus padres, María Ninfa “Nina” Aquino, quien estuvo casi 13 días presa como presunta “entregadora”, pero el miércoles fue liberada por falta de prueba.



El presunto parricida tampoco se reconoció como el sospechoso grabado en los videos de la causa, y que el bolso y la ropa que vestía el sospechoso no le pertenecían.



Lo que sí reconoció es que la bolsa de tela que portaba el sospechoso era de la inmobiliaria "Remax", como la secuestrada dentro de su camioneta la noche de su detención, el miércoles pasado en el country Nordelta de Tigre.

El presunto parricida no pudo justificar su coartada

La declaración se centró en qué hizo Del Río durante la ventana de tiempo crítica en la que el 24 de agosto último los investigadores tienen grabado en decenas de cámaras de seguridad al "caminante" encapuchado y con barbijo que sale a las 16.52 de avenida Del Libertador y la cortada Pablo Ricchieri (a metros de Campos Salles) de Núñez, llega 17.33 a la casa del crimen en la calle Melo al 1.100 de Vicente López, y una hora más tarde se lo capta haciendo el camino inverso hasta llegar a las 19.20 al punto de partida en Núñez.



Sobre eso, el imputado "no pudo justificar su coartada porque dijo haber estado todo ese tiempo dentro de su vehículo, contestando mensajes y mails", confió una fuente judicial.



De todas formas, la fuente aclaró que por el análisis de las comunicaciones de su celular, ya saben que es falso porque en ese lapso el teléfono solo reportó mensajería y llamados entrantes, pero nunca ninguna actividad saliente.



La sospecha es que Del Río dejó a propósito su celular "vivo" (encendido) dentro de su camioneta Mercedes Benz ML350 estacionada en Núñez, mientras iba y volvía de la casa de sus padres, para tener coartada y no ser geolocalizado.

Elementos encontrados en el allanamiento.

Durante la indagatoria, a Del Río le consultaron sobre los elementos que fueron secuestrados en el allanamiento a un departamento que alquilaba el imputado en el barrio porteño de Belgrano.



Allí, los detectives secuestraron un buzo tipo campera, con cierre al medio, capucha y de la marca "Rever Pass", que creen que podría ser el mismo que vestía el sospechoso de los videos.



Del Río reconoció el buzo como propio pero aclaró que el que veía en los videos, a diferencia del suyo, no poseía cierre.



En el mismo allanamiento, la Policía encontró una pistola semiautomática. Al respecto, el detenido dijo que desconocía que allí estuviera el arma, que la Glock era de su padre, y que seguramente había aparecido en la baulera en una de las cajas que su madre había embalado para la supuesta mudanza.



Según las fuentes, la declaración también mostró incongruencias sobre la mudanza de sus padres y al lugar donde se iba a hacer.



Los investigadores del presunto doble parricidio de Vicente López secuestraron un buzo con capucha azul que, según están convencidos, es el que vestía el imputado Martín Santiago Del Río cuando, de acuerdo a la fiscalía, quedó filmado llegando y saliendo de la casa donde hace dos semanas presuntamente asesinó a sus padres.



Se trata de un buzo tipo campera, con cierre al medio, capucha y de la marca “Rever Pass”, que fue secuestrado la noche del jueves en el mismo allanamiento a un departamento que alquilaba el imputado en el barrio porteño de Belgrano, donde también se secuestró una pistola Glock del mismo calibre 9 milímetros que el empleado en el doble asesinato y credenciales de otra arma 9 milímetros, pero marca Bersa, que aún no fue encontrada.



“Es el mismo buzo con el que lo tenemos filmado caminando más de 30 cuadras ida y vuelta desde Núñez a Vicente López el día del hecho. Siempre con la capucha de ese buzo azul colocada y tapándose además con barbijo y con una gorra con visera que tenía por debajo de la capucha de ese buzo”, dijo a Télam uno de los investigadores.

Los efectivos también incautaron un celular Samsung Galaxy S8, sin tarjeta SIM e IMEI no visible.

¿Por qué alquiló el edifio de Forum Alcorta?

El sitio allanado es un departamento del piso 13 de la Torre 1 del exclusivo edificio Forum Alcorta, ubicado en la calle Ramsay 2055, en la zona del bajo Belgrano, por donde los investigadores están convencidos que Del Río hijo pasó luego de cometer el supuesto doble parricidio.



Voceros policiales indicaron que con la colaboración de la Policía de la Ciudad, la fiscalía logró ubicar con videos y por la geolocalización de su celular a Martín Del Río en ese departamento la noche del miércoles 24 de agosto.

Se trata de un departamento que el propio imputado ya había mencionado en su última declaración testimonial antes de ser detenido, que había alquilado temporariamente para que se mudaran sus padres mientras esperaban comprar y mudarse al edificio Chateau Libertador de Núñez, aunque como a ellos no les gustó, lo usaba eventualmente una hija suya, según explicó.



Sin embargo, los fiscales creen que era el propio Del Río hijo quien lo solía frecuentar.

En la cochera del edificio la Policía también secuestró un auto de lujo, una Ferrari 456.

¿La pistola del departamento de Belgrano es el arma homicida?

En el procedimiento del jueves, que se realizó mientras los tres fiscales indagaban a Del Río en la Fiscalía General de San Isidro, los efectivos secuestraron una pistola semiautomática Glock modelo G19, calibre 9 milímetros, que estaba en una caja y todo dentro de una bolsa.



Según las fuentes, el arma no tenía municiones en la recámara y en la caja había una pistolera interna marrón, una tarjeta de tenencia de esa pistola semiautomática a nombre del acusado y otra tarjeta de tenencia de pistola semiautomática pero de la marca Bersa, que no pudo ser localizada.



“La Glock quedó secuestrada para su correspondiente peritaje. Con el cotejo balístico sabremos si esa pistola u otra es el arma homicida. Nos llama la atención la Bersa faltante, pero tampoco descartamos que haya empleado la propia 9 milímetros que su padre aparentemente también tenía en su casa y que desapareció también junto a un revólver .22 que la víctima tenía en el auto”, explicó una fuente judicial.



Además, se secuestró en el departamento de Belgrano una credencial de usuario a nombre del sospechoso y una tarjeta de portación de armas también a su nombre.



En la cochera del edificio allanado, la Policía también secuestró un auto de lujo, una Ferrari 456 color roja, y dentro de un placar, los efectivos también hallaron un celular Samsung Galaxy S8, sin tarjeta SIM e IMEI no visible, todo incautado para su debido análisis, al igual que una notebook y un router.