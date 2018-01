El 16 de enero al mediodía, luego de ser evaluada por sus propios peritos de parte (psicólogo y psiquiatra) especializados en violencia de género, Nahir Galarza (19) se sintió apta para declarar en su primera audiencia como imputada por el asesinato de Fernando Pastorizzo, ocurrido en la madrugada del 29 de diciembre pasado.

Según difundió la revista Gente, que tuvo acceso a la declaración, Nahir realizó casi todo el relato en plena catarsis de angustia y llanto.

Las frases más destacas del documento al que accedió la revista:

* "Sabía qué palabras decirme para que me duela, él hacía lo que quería conmigo. Con él tuve mi primera relación que antes de los 16".

* "Cuando subimos a mi casa pasamos por la cocina y el agarró el arma de mi papá que estaba en la heladera, y ahí empezó o joder, a moverlo para todos lados".

* "Después estuvimos hablando bien, después me convenció de tener relaciones y cuando terminamos, empezó a reprocharme con los chicos que me veía".

* "Me decía cosas por lo que había pasado el 25 de Navidad, que mi amiga me había pegado porque él me estaba insultando, porque era una trola, y además porque me había visto dándome un beso con un chico de nombre Rafael".

* "Se enojaba, empujaba, tiraba cosas, cuando le digo eso me tira de los pelos".

* "Le conté que es ese momento al único que quería era a Rafael, y le empecé a echar en cara, que por lo menos Rafael me respetaba, era diez mil veces mejor que vos, y ahí se enojó del todo, pero me agarró del pelo y me saca de la habitación.

* “Cuando pasamos por la cocina, él agarra el arma de nuevo y me apunta en la panza, que yo me iba a ir con él porque yo era de él”.

* "Cuando voy a abrir la puerta apretó el gatillo del arma y me dijo que no se me ocurra gritar o salir corriendo, después se guarda el arma dentro del pantalón".

* "Me preguntaba por qué te tenés que ver con otros y ser tan desesperada, y yo le dije que le molestaba si vos hacés lo mismo, no somos nada".

* “Cuando me agarro de él le saqué la pistola, ni siquiera miré como la agarré y en ese momento que frena de golpe sentí la primera explosión”.

* "Y ahí nos caímos los dos de costado, me alcanzo a parar y como no entendía nada empecé a temblar, me quedo como sorda, quedo como boba, y fue todo rápido me agacho para mirarlo y ahí es donde sale la segunda explosión que me sorprendió, me quedé de nuevo sorda y ahí reaccioné y tiré el arma al piso, no sabía que hacer".

* “Lo primero que me cruzó a la mente, que era el arma de mi papá y que le iban a echar la culpa a él, y entonces agarro el arma me fui a casa caminando”.

* "Dejé el arma donde estaba y me fui a acostar y tenía nervios y o sabía si lo había matado".

* "Me dormí media hora hasta que me llamó la mamá de Fernando y me preguntó si yo había estado con él, le dije que sí, y me ahí me enteré que había fallecido".

* “Nunca en mi vida se me cruzó en la cabeza que podía matar a una persona, ni siquiera por todo el maltrato que me hizo”.

* "La anterior declaración que hice lo que dije lo hice porque no quería que lo culpen a mi papá, porque era su arma".

* "Para mí fue un accidente, no supe actuar porque me a ganaron los nervios, nada más…".

Fuente: Revista Gente