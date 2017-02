Las horas de angustias y lamentos en Mendoza aumentan luego de la tragedia que protagonizó un colectivo TurBus camino a Chile. En diálogo con DIARIO DE CUYO, Gustavo Oro, el papá de Eliana, la joven de quien se desconoce su paradero, habló sobre los minutos de penuria que están viviendo por no saber algo de su hija. Asimismo, contó que conversó con su yerno sobre cómo fue el vuelco.



"El colectivo comenzó a bambolaerse violentamente, se apagó todo y sentimos un fuerte cimbronazo", le relató Jorge Maldonado a su suegro. Posteriormente, le explicó que él (Jorge) agarró a su hijo y a su esposa pero el brusco vuelco los separó. "Los busqué como loco y sólo encontré a unos metros a Liám sentado y asustado", declaró.



Gustavo Oro dijo que su yerno no sabe qué pasó con Eliana. "Me dijo que después del vuelco no la vio más", expresó con la voz quebrada.



Por ahora, los padres de Eliana Oro se encuentran en el Cuerpo Médico Forense de Mendoza, a la espera de poder reconocer los cuerpos de las víctimas. "Mi nieto está delicado y no sabemos de Eliana. Es todo muy triste", concluyó.