El pasado mes de septiembre, la Virreina de la Capital Catalina Sosa denunció que un remisero la manoseó luego de subir al auto que debía trasladarla, aprovechando que la joven se encontraba en "en estado de ebriedad". El hecho tuvo gran repercusión entre los sanjuaninos y el sujeto, identificado como Carlos Córdoba, fue detenido de inmediato.

Este mediodía, el juez que lleva la causa lo procesó por abuso sexual simple, sin penetración, aunque en horas de la tarde recuperó su libertad.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, la abogada María Filomena Noriega, aseguró que el juez le impuso a su defendido una serie de objeciones como no acercarse a Sosa, no poder transitar en su remis durante la noche, no asistir a boliches ni eventos nocturnos, y además le trabó un embargo por $100 mil sobre sus bienes.

La denuncia pública de la chica