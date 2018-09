El sacerdote Walter Bustos responderá las preguntas de los investigadores y negará haber cometido abusos contra su sobrino.

El sacerdote Walter Bustos negará el próximo lunes en el Segundo Juzgado de Instrucción haber cometido abusos sexuales contra su propio sobrino desde que el chico tuvo 9 años y hasta el año pasado (ahora tiene 14 años). Así lo anticipó su defensor, Juan Bautista Bueno De la Cruz, quien está convencido de que la causa tendrá un giro beneficioso para su cliente.



"Esta defensa es respetuosa de la investigación pero el sacerdote Walter Bustos está sufriendo una detención indebida. Con las pruebas que aportaremos a la causa se demostrará la verdad, que no es otra que él no tiene nada que ver con lo denunciado", dijo ayer el letrado.



Bustos era párroco en Angaco con un marcado perfil de acercamiento a los jóvenes, pero fue apartado de toda función pastoral apenas se conoció que, el miércoles de la semana pasada, su excuñado lo había denunciado en el Anivi luego de conocer una situación "anormal" con una nena de su familia.



Fue entonces que el fiscal Daniel Galvani pidió al juez subrogante Ricardo Grossi producir una serie de pruebas para comprobar la existencia de un posible delito. En el acto, en el Anivi se motorizó el abordaje al menor, con una revisión médica en la que se concluyó que no había sido violado. Y una entrevista ante los psicólogos que para las autoridades judiciales fue determinante, pues enseguida el magistrado ordenó, a pedido de la Fiscalía, detener al religioso.

El abogado defensor del sacerdote, Juan Bautista Bueno De la Cruz, dijo que aportará pruebas de que su cliente nada tiene que ver.

Sin embargo no fue necesario usar la fuerza pública, porque Bustos se entregó en la Central de Policía el último viernes. Entró tranquilo y sonriente, y en la Policía aseguran que así pasa sus días en los calabozos.



Detrás del escándalo por la denuncia y sus repercusiones en todo el país, el caso tiene además un condimento de profundos conflictos entre los padres del menor que incluso se tramitan también en la Justicia. Esa situación también será parte de la investigación.