Rocío Abigail Riquel tenía 9 años. El sábado apenas pasadas las 9 de la mañana les dijo a sus papás que se iba a jugar a lo de una amiga. Nunca volvió. Siete horas después, tras la denuncia de sus padres por desaparición, la nena fue encontrada muerta a 400 metros de su casa. Estaba boca abajo, semi enterrada entre montículos de tierra del barrio Villa Muñecas, una zona humilde de San Miguel de Tucumán.

Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que Abigail, como la llamaban en su familia, fue asesinada mientras el asesino abusaba de ella. Los peritos forenses que trabajaron sobre el cadáver indicaron que el violador intentó asfixiarla y la mató tras varios golpes en la cabeza con un bloque de tierra dura.

El lugar donde fue hallada asesinada Abigail está a 400 metros de su casa (MPF Tucumán)

Según contaron a Infobae fuentes judiciales, el fiscal del caso, Ignacio López Bustos, apunta la investigación a un sospechoso de aproximadamente 24 años que había salido de prisión tres días antes del crimen de la niña.

Es que varios testigos declararon que lo vieron caminar junto a Abigail a la hora en que el papá de la nena contó que la víctima se fue de la casa a lo de una amiga. Según averiguó este medio, se trata de J.G., apodado “Culón”, quien estuvo preso por robo.

Los testimonios de las personas del barrio coinciden en la descripción física del sospechoso y las fotos de este hombre que los investigadores encontraron en las redes sociales. Además, una fuente con acceso al expediente adelantó a Infobae que un abogado llamó al Ministerio Público Fiscal de Tucumán para avisar que se pondrá a disposición de la Justicia en las próximas horas. “Lo que no queremos es que se suicide antes”, confesó la fuente.

Al sospechoso seguramente se le impute el delito de abuso sexual con acceso carnal y homicidio criminis causae, que es el crimen que se comete para ocultar otro delito. La pena, de hallarlo culpable en un juicio, es la prisión perpetua.

“Se hizo el hisopado anal, vaginal y bucal y hay que esperar los resultados. Pero está claro que hay signos de abuso que resultaron de la autopsia”, explicaron fuentes del caso. El examen forense también determinó que el agresor hizo un intento de acceso carnal. “Aparentemente ella se defendió y él intentó asfixiarla desde atrás. Tiene un golpe en la parte derecha de la cabeza con un terrón de tierra dura. La hipótesis es que (el asesino) intenta penetrarla, la asfixia y le pega en la cabeza y el golpe es el que la mata", explicaron.

J.G. es un vecino del barrio. Por ahora los investigadores desconocen si salió de prisión porque tenía preventiva vencida, se extinguió la pena o recibió la libertad condicional. “Dicen que lo vieron esta mañana en la zona del Manantial, donde hay finca de limones. Lo estamos buscando, ya está la orden de detención”, comentó una fuente policial a este medio.

“El viernes por la noche se quiso ahorcar, amenazaba siempre a su mamá y se drogaba mucho. Nunca le tuve confianza porque vivía drogado. Tenía miedo de que le pasara algo a mi hija de tres años”, contó una vecina del sospechoso a medios tucumanos.

El crimen provocó la reacción violenta de los vecinos y amigos de la familia Riquel, quienes prendieron fuego la casilla donde vive la madre del sospechoso. “Mi hermana dice que, como ella siempre se iba entre media hora y 15 minutos, cuando pasó más de una hora salió a buscarla y no la encontró. Fue más o menos cerca del mediodía. Entonces empezaron a buscarla y al rato la encontramos lastimada y con signos de abuso. Creemos que fue un vecino que salió de la cárcel hace pocos días. El tipo fue preso por abuso y cuando encontramos a mi sobrina, el tipo desapareció y más tarde su familia también”, explicó Carlos, un tío de Abigail, a TN.

Rocío Abigail Riquel tenía 9 años

El padre de Abigail declaró ante el fiscal López Bustos que conoce a “Culón” del barrio pero que no había relación con la familia. Sí admitió que el sospechoso tiene “mala fama” en el barrio. “Abigail no tenía la culpa para que le hagan eso, que la maten como a un perro”, dijo a medios locales el padre de la nena, Pablo Riquel, quien la definió como “una chica muy divertida, muy tranquila, que jugaba con su hermanito y otros chicos vecinos”. “Era una niña de 9 años, no le hacía mal a nadie. No entiendo por qué se pueden ensañar con una niña. No lo entiendo”, comentó Sofía, la mamá de Abigail, a C5N.

