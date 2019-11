Paula Sánchez Frega, una riojana de 29 años, se convirtió en la primera mujer del país que logra llevar a juicio oral a un hombre por el delito de sextorsión, luego de que este difundiera material íntimo sin su consentimiento tras amenazas. El acusado es su ex pareja, el tatuador sanjuanino Patricio Pioli, quien tras finalizar la relación decidió viralizar videos sexuales. Sánchez Frega hizo la denuncia contra Pioli en 2017. En ese momento, la difusión de las fotos y los videos no constituían un delito. Entonces, se tuvieron en cuenta otras circunstancias que rodean el caso como la coacción, los golpes y el daño psicológico que sufrió la joven.

Tras dos años de investigación, el jueves 21 de noviembre se realizó la primera audiencia del proceso donde el juez Jorge Chamia -que preside la Cámara Tercera en lo Criminal de La Rioja- revocó la excarcelación con la que había sido beneficiado Pioli y ordenó que permanezca con prisión domiciliaria hasta el final del juicio.

La medida fue dispuesta luego de que el acusado desobedeciera la prohibición de salir de la provincia que le habían impuesto en la etapa de instrucción y decidiera concurrir a una convención internacional de tatuajes celebrada en San Juan desde el 15 al 17 de noviembre, justo una semana antes del inicio del juicio oral.

Claramente la domiciliaria es un beneficio para Patricio Pioli. En la primera audiencia del juicio en su contra el juez Jorge Chamía le revocó la excarcelación y le dictó la prisión domiciliaria hasta que finalice el proceso judicial (sigue) pic.twitter.com/iP2peFNCmF — ��Anto Sanchez Maltese �� (@asanchezmaltese) November 23, 2019

El magistrado basó su decisión en el material visual presentado por la querella de Sánchez Frega que mostraba a Pioli tatuando durante el evento. Esas fotos y videos fueron obtenidas de la página oficial de Facebook de la Convención Tattoo San Juan.

“A Pioli mucho no le importa que le hayan dado la prisión domiciliaria. De hecho me comentaron que dentro de la sala del juicio se sacaba selfies, hacía muecas raras cuando hablaban de él y se señalaba a él mismo”, relató Paula Sánchez Frega a Infobae.

Este último fin de semana, la víctima aseguró a este medio que su ex la volvió a desafiar con la viralización de otro video.

Desde su cuenta de Facebook “Patricio Pioli Tatoo”, el tatuador subió un estado donde se burla de su situación procesal. En la filmación se lo muestra en la puerta de su casa, del lado de adentro de la reja que da a la calle, mientras saca un dedo índice por las rejas y diciendo: “¡Preso!” (cuando el dedo está dentro de la propiedad) y “libre” (cuando el dedo traspasa la reja). “

Pero esa no fue la única provocación del tatuador ya que el mismo día de la resolución del juez Chamia, posteó en su Facebook una especie de reinvindicación de su acto de rebeldía: “Por desobedecer y estar en la conve días antes del juicio que no me arrepiento para nada (soy profesional) por qué (sic) le di mi palabra a mis amigos tatuadores. (Me dieron prisión domiciliaria). Viva el Tattoo nada más importa”.

Pioli también utilizó esa misma red social para agradecer las muestras de apoyo que recibió en el primer día del juicio: “Gracias. A todas las personas amigos, clientes familia y todos los que me conocen de verdad por darme mucha fuerza y fe para luchar en este día contra tanta corrupción”, escribió.

Las manifestaciones de apoyo tanto para Pioli como para Sánchez Frega, en la puerta de los Tribunales de La Rioja, generaron una verdadera grieta en la ciudad que sigue de manera expectante el caso. De un lado estaban los amigos, familiares, clientes y del otro, mujeres de distintos grupos feministas.

Los carteles, los cánticos, las batucadas, las pintadas y los insultos estuvieron a la orden del día. “Llevó a parte de la barra brava del club Tesorieri a la puerta del juzgado que me gritaban puta, prostituta, chupapija, abortera. No te das una idea de la manera en que me insultaron”, contó Sánchez Frega. Y continuó: “La policía los protegía a ellos en lugar de al movimiento de mujeres que había venido a apoyarme. Estos barrabravas tiraron bombas en la puerta del Tribunal y escribieron todo el piso con frases como ‘Paula abortadora’, así, literal, entre un montón de cosas más que escribieron con aerosoles. Fue una locura”.

Majo González, dirigente política de Juntos y a la Izquierda MST, fue una de las referentes feministas que presenció el clima de tensión que se vivió frente al tribunal. “Nos congregamos a las 16.30 horas, antes de la primera audiencia, para acompañar a Paula; como también lo hacemos con otras víctimas de violencia de género. Llevamos carteles, bombos y redoblantes como muestras de apoyo de solidaridad. Pero el clima se fue poniendo cada vez más caldeado por las provocaciones de los barrabravas hacia Paula”, contó la joven.

“Yo, por ejemplo, fui agredida por haber filmado cuando la pareja de Pioli pegaba carteles en las paredes con la frase ‘Paula Sánchez miente’ y una foto de ella. Fui increpada cuando intentaba despegar esos carteles y quedó todo filmado. En el video se ve cuando esta chica me agarra del brazo y me quita el teléfono. Yo le digo ´pará, loca, no me violentes’ y me devuelve el teléfono. Pero esa no fue la única agresión ya que hubo insultos, rotura de banderas, carteles y pancartas. La policía se reía y tenía una actitud cómplice con quienes acompañaban a Pioli. Hubo muchas compañeras que hasta fueron discriminadas por su peso. Eso también muestra quién es Patricio Pioli y quienes lo defienden. Fueron violentos y agresivos. Esperamos que esto no se repita en las próximas audiencias”, resaltó González.

Frente a esta situación, el abogado Juan Carlos Pagotto, defensor de Pioli, señaló que los enfrentamientos entre ambos grupos “no llevan a nada productivo” y le solicitó al Tribunal que arbitre las medidas necesarias para garantizar la seguridad. “Es un juicio y no una guerra o batalla declarada. Todo el mundo tiene derecho de expresarse. También hubo insultos cuando él ingresó”, precisó.

El proceso continuará el martes 26, a partir de las 17 horas, y se espera que declaren la madre de Paula y la psicóloga que atendió a la joven el mismo día que presentó la denuncia contra Pioli en la Unidad de Violencia de Género de La Rioja. Por su parte, el doctor Pagotto dijo que ellos van a presentar “entre 6 y 7 testigos”, sin dar más precisiones. Se espera que el veredicto sea dictado a mediados de diciembre.