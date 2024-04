Si ante un Tribunal de Impugnación la Defensa no logra imponer su teoría de que debe ser absuelto porque no manoseó reiteradas veces a una niña de 11 años cuando iba a su casa a tomar clases de matemática (aunque no tiene título de docente) el carpintero Fabián Alejandro Alfaro (53) deberá pasar un largo tiempo en prisión. Eso se desprende del segundo juicio en su contra por los ataques a esa chica, pues recibió un castigo más elevado que en el primer debate. Y encima le unificaron la última condena con otra por abusar de otra niña que iba a tomar clases con él. En total, le aplicaron una pena única de 10 años.

El primer debate por abusar de esa niña había concluido el 21 de abril de 2023 y recibió 4 años de cárcel. Sin embargo, ese proceso fue anulado porque la víctima no fue interrogada por psicólogos con la presencia de un juez, y al cabo del nuevo juicio las cosas empeoraron para Alfaro. Porque la denunciante (hoy de 18 años) pudo declarar y lo complicó, pues describió maniobras más graves que no había mencionado en su primera declaración. Y por eso la fiscal Ingrid Schott y la ayudante fiscal Victoria Salinas (UFI Anivi) endurecieron su pedido de castigo: 8 años de cárcel por abusos simples reiterados, agravados por ser encargado de la educación.

La jueza Gema Guerrero adhirió al planteo de Fiscalía, pero lo condenó a 7 años. Además, unificó esa condena con otra de 3 años de ejecución condicional (sin detención) que le habían impuesto el 23 de noviembre de 2021, cuando en un juicio abreviado reconoció su autoría en los abusos sexuales simples cometidos contra otra niña, que también tenía 11 años y fue atacada cuando iba a tomar clases de matemática a la casa del sospechoso.

"Me parece grave que lo hayan condenado por un monto mayor con menos prueba que en el primer juicio, por dar un ejemplo, no hubo pericia psicológica de la denunciante ni informe psicólogo. Además, como Defensa aportamos prueba, como los padres de otros alumnos para probar que nunca pudo estar solo con esa niña, pero parece que eso no fue tenido en cuenta. Vamos a impugnar la sentencia, con seguridad", dijo ayer Sandra Leveque, defensora de Alfaro, quien por ahora seguirá preso en el Penal de Chimbas.

> Violó a su pequeña pariente, condenado

Un albañil de 47 años fue condenado ayer a 6 años de cárcel por haber violado al menos una vez a una sobrina nieta, cuando tenía 11 años (hoy tiene 12). El castigo impuesto por los jueces Mabel Moya, Flavia Allende y Pablo León fue el que el propio imputado admitió en un juicio abreviado logrado con la fiscal Ingrid Schott y la ayudante fiscal Laura Maldonado (UFI Anivi), a través de su defensor Claudio Vera. El condenado (no mencionado por su parentesco con la menor) había llegado libre al juicio, pero ayer fue derivado a la cárcel de Chimbas.