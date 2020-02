Nadie duda al responder cómo era Pamela Rodríguez, sin embargo el titubeo y hasta la falta de palabras se hacen evidentes cuando las preguntas tienen que ver con el supuesto femicida y con su entorno familiar. Es que, para los vecinos de ellos (ambos vivían en el mismo barrio), amigos y hasta para los familiares de la víctima fatal, la pareja era como el agua y el aceite. La mayoría de las personas consultadas coincidió en que Pamela era alegre, que tenía proyectos para su vida y que su familia es de bajo perfil y "cero problemática". Mientras que las mismas personas que hablaron con este medio dijeron que Ángelo es una persona violenta, que siempre la controlaba y que su familia es muy conocida en Calingasta porque son "agresivos" y hasta meten miedo a muchos vecinos. "Cuando uno pregunta por los Mecheros -dicen que así conocen a la familia Castillo- todos responden que son violentos y que siempre tienen líos. Se creen los dueños de Calingasta", dijo María Cortés, una amiga de la víctima que admitió que a pesar de tener miedo iba a dar la cara "para que se haga justicia por Pame".

"Lo que le hizo a mi hermana no tiene perdón. No queremos que esa familia nos hable".

YÉSICA RODRÍGUEZ Hermana de Pamela

Luego de sepultar el cuerpo de su hermana y aún sin saber cómo seguirá con su vida, Yésica Rodríguez, la hermana de Pamela, comentó que ella había aconsejado a la joven mamá para que dejara a Castillo, que era su primer novio y el papá del bebé. "A ella le gustaba mucho salir a la plaza con sus amigas y amaba escuchar música. Hacía las cosas normales que hacen chicas de su edad", dijo entre lágrimas Yésica y comentó que Pamela estaba entusiasmada con volver a la escuela, pues había dejado el secundario cuando se quedó embarazada. "A diferencia de él -por Ángelo- ella tenía muchos proyectos. Nosotros no tenemos problemas con nadie y somos muy unidos. Él era muy problemático, la primera vez que le pegó yo le dije que se separara, pero ella lo quería y no quería dejarlo porque tenía miedo de que él le quitara el bebé. Todo era problema con él, sobre todo cuando mi hermana se separó", agregó. En la misma sintonía, vecinos y amigos dijeron que ella se destacaba por ser buena alumna, excelente compañera y por tener siempre buen humor. Mientras que sobre la familia de la víctima, algunos conocidos dijeron que son "personas tranquilas", que "no se meten con nadie" y que incluso no tenían mucha relación con sus vecinos. Por el contrario, las palabras con las que definieron a la familia de Ángelo no fueron halagadoras. De hecho todos recordaron el antecedente penal que tuvieron por venta de drogas. "Les encanta tener problemas", "la droga es moneda corriente en esa familia", "yo vi cuando él la amenazaba" y "hay gente que tiene miedo de hablar por las represalias" fueron algunas de las cosas que dijeron personas de la zona al hablar de los Castillo. De esta familia, un hermano del joven detenido como presunto autor del femicidio, sólo se limitó a decir que la gente los estaba "escrachando" y que ellos también estaban destruidos por el crimen.

"Pamela amaba a su hijo. Era una mamá súper cariñosa y vivía para su bebito".

MARÍA CORTÉS Amiga de Pamela

Lucharán por el bebé

En medio del dolor de la muerte de Pamela, su familia dijo que no dejarán de pedir justicia y que entre otras cosas solicitarán la tenencia del bebé de la víctima. "Nos vamos a hacer cargo del hijo de mi hermana", dijo Yésica Rodríguez y comentó que su mamá no quiere que le quiten a su nieto. "No queremos que la familia de él -por el papá del pequeño que tiene 3 meses- pida por el bebé" agregó la hermana de la víctima fatal. En el mismo sentido, Samanta Orellano, directora del Área Social de Calingasta, dijo que desde la familia les solicitaron asistencia para luchar por el pequeño. "El Área de la Mujer tiene abogada y ella pedirá la guarda del pequeño y que se aplique la Ley Brisa -que prevé una ayuda económica para los hijos de víctimas de femicidio-. Ellos no quieren que la familia del joven tenga contacto con el bebé, por sus antecedentes", agregó.