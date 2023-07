Las pericias confirmaron que el microchip que tiene implantado Cooper, el perro del comerciante descuartizado Fernando Pérez Algaba, no posee geolocalización, por lo que no sirve para establecer cuáles fueron los últimos movimientos de la víctima antes de ser asesinada.

Los investigadores del crimen determinaron que el dispositivo que posee el bulldog francés que este sábado fue entregado a la policía, no será de utilidad para los avances de la causa. “Es un chip común que se usa en Estados Unidos, que casi todos los perros de raza tienen y que almacena su historia clínica”, explicó a Télam una fuente judicial.

Además, los informantes detallaron que tras descargar la información del aparato, la mascota será entregada al hermano de la víctima, Rodolfo Pérez Algaba. Se esperan pericias clave que se realizarán a una remera y una campera secuestradas a Nicol Ámbar Chamorro, la mujer trans que fue detenida la semana pasada, donde se detectaron manchas que buscan determinar si se tratan de sangre.

Cómo fue hallado Cooper

Tras el crimen del comerciante Fernando Pérez Algaba, el foco estaba puesto en encontrar a Cooper, el bulldog francés que lo acompañaba a todos lados. Camila, una vecina de Villa Lugano, encontró al perro este domingo y detalló cómo fue la situación.

Los investigadores consideran que alguien se llevó a la mascota y luego lo abandonó en la plaza “El Ombú”, donde fue hallado por la joven que se encontraba en el lugar con sus hijos. “Eran las 19:00, acá habían apagado todas las luces y no había nadie. Cuando me lo encontré, él vino corriendo todo desorientado. Nos quedamos jugando y lo primero que me llamó la atención fue que no tenía collarcito con identificación, entonces pensé que capaz se le había escapado a alguna vecina de la zona”, contó la chica a TN.

“Espere 10 minutos para ver si aparecía alguien y me fui para mi casa. El perro me empezó a seguir y le dije a mis hijos ‘lo subimos y lo publicamos para ver si es de alguien de la zona que lo perdió o se le escapó’”, agregó.

También, explicó que se encontraba en perfecto estado, que estaba limpio, no tenía hambre aunque si un poco de sed, y que la ropa que tenía puesta también estaba impecable. Tras ello, el animal pasó la noche con la familia hasta que al día siguiente una vecina le sacó fotos y las compartió en sus redes sociales.

“Estaba muy tranquilo, esa noche durmió, comió, hizo sus necesidades bien. Se lo notaba muy angustiado, pero no estaba alterado”, destacó.

Una vez que la publicación con las imágenes del bulldog francés se viralizaron, una pareja se contactó con ella, le explicaron que estaban buscando un animal con características similares y fueron hasta el lugar a buscarlo. “En 45 minutos estuvieron acá. Apenas se bajaron de la camioneta el perro salió corriendo super emocionado a buscarlos, no había dudas de que los conocía”, contó.

“Para mí fue muy emotivo, para mis hijos también. Nosotros pensábamos que era la familia, yo no sabía la historia detrás. Verlos a ellos en el piso llorando y al perro súper emocionado fue hermoso”, agregó.

Camila señaló que después de que se lo llevaron se enteró que se trataba de la mascota de Pérez Algaba. “Ellos me contaron que Cooper tenia un chip, pero no hablamos del tema del muchacho. Sí sabían el nombre y un apodo que tiene y que cuando se lo dijeron él salió disparado”, explicó.

“Ahora estoy shockeada, no lo puedo creer. Estuvo en mi casa, durmió en mi cama. Yo rompí una cartera para hacerle un collar para sacarlo a pasear y que no se escape, para poder retenerlo hasta que lleguen los dueños y después enterarme todo esto... pobre perrito, me angustia mucho por él”, sumó.