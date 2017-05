La mala suerte parece ensañarse contra un ingeniero de 84 años que, en dos meses, la viene pasando mal. En abril último, asaltantes entraron a su casa, lo tajearon, le robaron dinero y encima se llevaron su camioneta, la que luego quemaron. Como si fuese poco, ahora se le incendió el auto en la calle cuando volvía del cumpleaños de una de sus hijas.



‘Me están meando los perros. Y vengo de mal en peor’, dijo Eduardo Matellán. Es que ni se imaginaba que el jueves cerca de la medianoche iba terminar llamando a los Bomberos. El anciano transitaba en su Ford Galaxy por calle Belgrano, entre Mendoza y Entre Ríos, cuando el coche empezó a prenderse fuego por una pérdida de aceite. Aunque llegaron los bomberos, las llamas destruyeron el motor, el tablero, el parabrisas y las dos cubiertas delanteras nuevas.



Es el segundo vehículo que pierde, pues la noche del 12 de abril pasado quemaron su VW Saveiro. Fue después de que tres encapuchados lo asaltaran en su casa del Bº Vesta, Capital. La cómplice fue su empleada, aseguró, que abrió las puertas a los ladrones.



Matellán fue golpeado y hasta tajeado con un cuchillo, además le robaron pesos y dólares. Cuando él logró escapar por el fondo, los ladrones huyeron en su camioneta. El vehículo posteriormente apareció quemado en un baldío de Villa Maturano, Capital.

‘Todavía me estoy curando de las heridas. Pero lo que más lamento es que la Policía y el Juzgado no hicieron nada. Les di datos y fotos de la mujer que me entregó. Hasta la fecha no hay detenidos‘, se lamentó.