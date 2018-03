Detenido. La Policía no entregó demasiados datos filiatorios del detenido, sólo que es de apellido Laciar.

Volvían de una competencia y se encontraron con la pésima noticia de que la alarma de la casa de avenida Córdoba estaba sonando y que habían forzado los ingresos. Pero adentro fue peor porque se dieron cuenta de que les faltaba una costosa bicicleta de carbono para pruebas de velocidad y un cuadro marca Dynatek del equipo. Eso fue entre las 18 y las 19.45 del sábado. Tenían sospechas de un exempleado, se lo contaron a la Policía, hubo un par de preguntas y a las 4 de la madrugada los investigadores ya habían recuperado parte del botín.



Los integrantes del equipo de ciclismo del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) habían viajado el sábado a Valle Fértil y cuando llegaron se encontraron con el horrible panorama. Y no era la primera vez, ya que anteriormente les habían robado en esa sede de Córdoba al 389 Oeste (casi Alem) en pleno centro sanjuanino y muy cerca de la seccional primera de la Policía de San Juan. Aquella vez no tenían alarmas, las que ahora ya colocadas, tampoco no sirvieron de mucho.



Los dirigentes sindicales sospechaban de Ricardo Laciar, quien trabajó unos seis meses en 2017 como mecánico del equipo, sobre todo en la Vuelta de San Juan y la Vuelta en Mendoza. Según dijo José Díaz, mánager del equipo "No se fue en malos términos pero se lo separó por problemas personales, problemas que él tenía".



Según Díaz, el testimonio de algunos testigos fue vital, ya que "aportaron la descripción física y al mostrarles una foto reconocieron a Laciar. Se dio aviso a la Policía y se le dio la dirección del hombre. La detención se produjo cerca de las 4 en la casa de Laciar. El hombre tenía la bicicleta y el cuadro, pero no las ruedas", aseguró.



Desde el SEP no quisieron precisar el valor de lo sustraído, pero fuentes policiales aseguraron que rondaría los 100 mil pesos.