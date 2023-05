Durante una fiesta de cumpleaños en un distrito cercano a la capital de Santa Fe, a un efectivo policial que manipulaba su arma reglamentaria se le escapó un tiro, mató a un amigo y luego se suicidó. Las víctimas tenían 21 y 22 años y los investigadores evalúan el caso para definir si se trató de un accidente o un homicidio seguido de suicidio.

Según los primeros trascendidos desde los encargados de la investigación, los hombres compartían esta madrugada de viernes el cumpleaños de una joven y de su madre, en una vivienda ubicada en Urbano Pedriel al 4300 del distrito La Guardia, 6 kilómetros hacia el Este (camino al túnel subfluvial que une Santa Fe con Paraná, Entre Ríos) cuando el oficial de policía, por razones que aún se desconocen, manipulaba el arma reglamentaria. Imprevistamente se produjo un disparo que impactó en la cabeza de uno de los asistentes, el cual terminó con su vida en el acto.

El uniformado salió del lugar y a los pocos metros se quitó la vida con un disparo de su arma reglamentaria calibre 9 milímetros, marca Taurus.

Los testigos de este suceso, que generó gran conmoción en la comunidad de La Guardia, señalaron que los hechos se desencadenaron cerca de las 2 de hoy y que no hubo ninguna situación de violencia previa para pensar en ese desenlace.

Las víctimas fueron identificadas como José Ignacio Montaño de 22 años, residente en La Guardia; y Brian Mendoza, de 21 años de Santo Tomé, oficial que prestaba servicio en la ciudad de Rosario.

“Los que participaban del festejo de mi esposa y de mi hija eran todos amigos de la infancia. Nadie sabe por qué el pibe que era policía se puso a manipular el arma. Lo cierto es que se le escapó un disparo y le dio en la cabeza al otro. El amigo murió de inmediato. Yo justo me había acostado pero me levanté cuando sentí el ruido, salí y encontré al chico tirado en el piso y el policía que sale corriendo saltó la reja, lo corrieron mis hijos pero se disparó a una cuadra de casa. Lo único que dijo el policía fue ‘me la mandé. Así no quiero vivir más’ y salió disparando... Eran chicos jóvenes, yo mucho no podía hacer. Estábamos todos conmocionados, muy tristes porque eran personas muy queridas del entorno”, concluyó esta mañana el dueño de la vivienda -cuya identidad no fue revelada- en declaraciones a los medios locales.

El vecino explicó que tras los primeros minutos de confusión se llamó a la Subcomisaría Sexta del distrito, que actuó por jurisdicción, y que informaron el suceso al fiscal en turno de la Unidad Especial de Homicidios, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Estanislao Giavedoni.

El funcionario judicial dispuso que los cadáveres sean trasladados hasta la morgue judicial para su posterior autopsia. En tanto, los peritos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron trabajos en las dos escenas del hecho.

