El cruce céntrico de Avenida Libertador y Caseros vuelve a ser noticia en menos de 12 horas. Es que este martes, a eso de las 12:50, un micro de la Red Tulum chocó con un automóvil; y esta noche, alrededor de las 22, ocurre otro en el mismo lugar, esta vez con dos autos como protagonistas.

Fuentes policiales informaron que en el siniestro intervinieron un Renault 11 y un Fiat UP. Aparentemente, el primero de los rodados se conducía por Libertador, de Este a Oeste, y el otro vehículo lo hacía por la otra arteria, en sentido Sur-Norte.

Por la violencia del impacto, el UP terminó en la vereda y ambos autos con daños materiales importantes. Los dos vehículos iban conducidos por mujeres, de las cuales no se precisó su identidad y fueron asistidas por personal médico. En un principio no presentaban lesiones de consideración, agregaron fuentes del caso.

Fotos: Armando "El cazanoticias"