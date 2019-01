La moto en la que Luis Humberto Guerra se estrelló contra una farola, en San Martín. La Policía no descartaba que haya conducido alcoholizado. Su acompañante quedó grave.

Dos hombres murieron ayer a causa de las graves heridas que sufrieron en distintos siniestros viales, ocurridos en menos de 9 horas de diferencia entre uno y otro, en San Martín y Sarmiento.







>> EN SAN MARTÍN



El fallecido se llamaba Luis Humberto Guerra, tenía 44 años y era de Ullum. Minutos antes de las 7 de ayer su destino quedó echado para siempre cuando perdió el control de la Appia 110 cc que conducía, cruzó de carril y se estrelló contra el caño de una farola del alumbrado público. Su acompañante, identificado como Miguel Ángel Quintero (30), anoche continuaba internado, en estado delicado, dijeron fuentes policiales.

La desgracia ocurrió cuando viajaban por calle Belgrano rumbo al Sur, unos 800 metros al pasar Cortínez, en San Martín. La Policía ayer trataba de establecer a dónde se dirigían. La versión que manejaban era que supuestamente estaban reunidos en un domicilio cercano (posiblemente bebiendo alcohol) y que iban a comprar a un kiosco situado a unos 200 metros de donde se accidentaron.

Lo cierto es que tras el impacto Guerra murió prácticamente en el acto. La base de la farola quedó llena de sangre. Al parecer ahí golpeó violentamente su cabeza, explicaron los voceros. Al lado de su cuerpo había un casco, pero no se sabe si lo llevaba puesto. Por el lado de Quintero, su suerte fue distinta. Sobrevivió y fue trasladado al Hospital Rawson con traumatismo de hombro izquierdo y tórax, y con un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Su estado era grave, aseguraron fuentes oficiales.

El cuerpo del fallecido fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia. Allí se confirmará o no si estaba alcoholizado al momento del siniestro, lo que todos sospechaban ayer en la seccional 19na.

Cristian Julio Sarmiento, el hombre que murió en el sur provincial cuando probaba la moto de su novia. "Era muy conocido y querido en la zona", dijo un amigo.





>> EN SARMIENTO



A eso de las 22.30 del pasado sábado, Cristian Julio Sarmiento (34, obrero de finca) quedó al borde de la muerte cuando chocó contra otro motociclista, cerca de su casa en la localidad de Tres Esquinas, en Sarmiento. Y a las 13 de ayer se confirmó lo que nadie de su familia quería escuchar: pese al esfuerzo de los médicos y a los pedidos de cadenas de oraciones que se viralizaron en las redes sociales, no resistió y murió.

Según el relato del padre de la víctima, todo ocurrió cuando Sarmiento se disponía a probar la nueva moto 150 cc de su novia, por la Ruta 40. Todo indica que cuando quiso incorporarse al trazado nacional no advirtió que por esa calle venía otro hombre en moto, a toda velocidad. "Ese hijo de p... me lo mató, venía sin luz. Y después se fue a esconder a su casa", disparó con bronca el padre. Esa versión no pudo ser confirmada por este diario, pues personal de la seccional 8va ayer se negó a brindar información.

Sarmiento primero fue asistido en el Hospital Ventura Lloveras de Media Agua, pero por la gravedad de su cuadro fue derivado al Hospital Rawson, donde tras algunas horas dejó de existir.

Según trascendió, el otro hombre (no se dio a conocer su identidad), quien sería vecino de la víctima, sólo sufrió lesiones leves y estaba fuera de peligro.