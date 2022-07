Un joven de 26 años murió ayer sobre el mediodía luego de estrellarse en moto contra una pared situada en el frente de una casa, en Chimbas, cuya dueña la construyó justamente para evitar los vehículos que pasaban de largo a su vivienda. La víctima se llamaba Joel Navarro y era padre de cuatro chicos. Al parecer, cuando se accidentó iba a pedir turno para un médico, informó la versión digital de este diario. Según fuentes judiciales, todo pasó alrededor de las 12,15 de ayer. La víctima circulaba en una Honda Keller 250cc hacia el Norte por la calle León Jehan (unas dos cuadras y media al Oeste de Mendoza), cuando pasó de largo en lugar de girar por 25 de Mayo, y se estrelló contra la pared. 'No llevaba casco y terminó con el rostro destrozado', indicó un vocero del caso. El caso es investigado por el fiscal Francisco Micheltorena, los ayudantes fiscales Adrián Elizondo y César (UFI de Delitos Especiales) y distintas áreas de la Policía. Por ahora, todo indica que no hubo ningún otro vehículo involucrado o algo que indicara que intentó sortear algún obstáculo. Esperarán el resultado de la autopsia para determinar si Navarro estaba o no ebrio o si sufrió algún problema de salud previo al siniestro letal.