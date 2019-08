Los vecinos que rescataron a la criatura.

Vecinos de Rosario denunciaron que delincuentes robaron un bebé y lo dejaron abandonado en la puerta de una vivienda. La policía y la Fiscalía Federal investigan una denuncia por secuestro o privación ilegal de la libertad de un nene de un año y medio que, según los primeros datos, fue levantado por los vecinos.

La criatura está en óptimas condiciones de salud pero los que la robaron la dejaron en pijama y envuelto en una manta, en el porche de la casa alrededor de las cuatro y media de la madrugada.

La policía se alarmó al escuchar las declaraciones de Daiana G., de 26 años, la mamá del bebé, que llamó y les contó que un grupo de personas entró en su casa, la amenazaron y le empezaron a exigir dinero. Como no tenía para darles nada, se llevaron a su bebé.

“El niño y su mamá están bien. Personal de la Policía de Investigaciones trata de establecer los pormenores de esta situación. Se está investigando con la Fiscalía Federal a cargo Claudio Kishimoto. Hasta el momento es todo lo que podemos informar”, dijo Silvina Pait, jefa de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de Investigaciones.

Además, la jefa policial agregó: “Se está trabajando. No se descarta ninguna hipótesis. Se le está tomando declaración a la mamá. Son situaciones muy delicadas y hay que tomarlas con mucha precaución. No hay nada que se pueda adelantar a la prensa. La mamá vive con su hijito y con su pareja”.

Por su parte, el vecino que lo encontró, explicó: “A las dos horas, un vecino que se levantó temprano para sacar a pasear al perrito, me tocó timbre y me dijo: Andrés tenés un bebé en la puerta. Cuando escuché eso, y antes de ver al bebé, llamé automáticamente al 911. Y la policía me dijo ahí vamos. Se ve que lo estaban buscando. Abrí la puerta y me encontré con un bebé envuelto en una mantita. Estaba ahí, se reía, pobrecito, se chupó dos horas de frío”.

Ahora, restará tiempo para saber quiénes son los responsables de esta terrible situación. Por lo pronto, no hay ningún detenido por el caso.