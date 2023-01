Cuatro efectivos de la Policía de San Juan se encuentran en problemas a causa de presuntos actos imprudentes cuando transitaban en auto: uno de ellos atropelló y dejó grave a un hombre, mientras que los otros tres chocaron en estado de ebriedad. A ellos hay que sumarle el grupo de policías que ya es investigado por supuestas irregularidades al clausurar una fiesta y otro que fue detenido en el marco de una causa por apremios ilegales (ver recuadros). Todos están bajo la lupa de la subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública.

EN CAUCETE

Muy preocupado debe estar un oficial de apellido Andrada, atento seguramente a la evolución de un hombre al que en la madrugada del último sábado atropelló en Caucete con su auto. Las noticias no son tan buenas para él, pues un hijo de la víctima aseguró ayer que su padre, Juan Antonio "Flaco" Vega (64), se encuentra en grave estado, internado en Terapia Intensiva del Hospital Rawson.

El siniestro fue a eso de las 0.30 de ese día, cuando Vega caminaba por la banquina de la calle Juan José Bustos, en dirección a Diagonal Sarmiento. Había estado en un festejo de despedida de año y regresaba a pie a su casa, pero nunca llegó, porque a la altura de Zapata fue alcanzado desde atrás por el Fiat Siena del oficial Andrada, que cumple funciones en la Departamental 6.

Según fuentes de la Fuerza, el policía primero le arrancó el espejo retrovisor a un auto estacionado y luego embistió al hombre, cuya vida desde ese momento está en pausa. "No despierta desde el choque, está en manos de Dios", lamentó su hijo Martín. Esa madrugada la víctima fue sometida a una larga operación para controlar una hemorragia cerebral, que es lo que más complica su salud. Además, tiene golpes en casi todo el cuerpo. "Él no toma alcohol y aparte es extremadamente correcto y precavido. Respeta mucho las normas de tránsito, por eso puedo asegurar que no ha ido ni mordiendo el asfalto, seguro ha ido bien por la banquina", dijo el hijo. Vega es capataz de la finca donde vive, sobre Ruta 270, frente a la Escuela Arancibia de Caucete. Su familia está muy preocupada y triste, sobretodo porque le estaba por salir la jubilación.

Por otro lado, si bien circularon versiones que afirmaban lo contrario, el dosaje practicado a Andrada arrojó 0, es decir, no había bebido alcohol.

EN SAN MARTÍN

Una policía que guiaba un Peugeot 208 y dos colegas que la acompañaban fueron sumariados tras chocar contra un árbol en San Martín y dar positivo en el control de alcoholemia.

El episodio fue alrededor de las 6.20 del pasado sábado, sobre la prolongación de calle Medina, entre Rawson e Independencia. La cabo Linares perdió el control, se salió de la calzada y terminaron contra un pimiento, sin sufrir lesiones de gravedad. Sin embargo, se metieron en problemas porque tanto la conductora como los agentes Shayeg y Ríos, los tres pertenecientes al D-5 (Central de Policía), se encontraban bajo los efectos del alcohol, por lo que fueron preventivamente suspendidos.

Quattro: ya investigan

Ya hay una investigación interna en marcha contra los policías que en la madrugada del domingo intervinieron en la clausura de la fiesta organizada por Quattro Club en Pocito, por las presuntas irregularidades que cometieron en el procedimiento. Desde Control y Gestión dijeron que iniciaron actuaciones de oficio, mientras que está previsto que el próximo jueves declaren los primeros testigos.

¿Golpeó a un chico?

El oficial Miguel Galván fue detenido ayer en su casa de Caucete, acusado de detener ilegalmente a un adolescente en Rawson. Según la denuncia, el policía, que prestaba servicios en la subcomisaría Ansilta, interceptó al chico y lo llevó hasta un descampado, donde le dio una paliza. Eso fue presenciado por sus propios compañeros, que fueron quienes lo frenaron y luego denunciaron, señalaron fuentes del caso.