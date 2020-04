El Renault 11 de la familia Marín (izquierda) y el Ford Ka de sus vecinos Alaniz, quedaron muy dañados por las llamas.

Sobre su casa, Pablo Marín (47) luchaba contra las llamas que envolvían su auto para que no llegaran el machimbre del techo, cuando le llamó la atención un fuerte resplandor desde la vivienda de un vecino que vive a la vuelta, a unos 200 metros. Era otro auto, el de Gastón Alaniz (37) que también quedaba consumido por el fuego. Ambos vehículos quedaron completamente destruidos ayer en la madrugada, a eso de las 5,40 en el barrio 19 de Noviembre, Chimbas. Ambos incendios fueron intencionales también, pero las víctimas dijeron no saber a qué atribuirlo.



‘Yo soy empleado en una empresa de la construcción y tengo cuatro hijos. Ni yo ni nadie de mi familia tenemos problemas con nadie, porque este barrio es complicado. La verdad que no sé porqué me quemaron el Renault 11’, dijo Marín ayer en su casa de la manzana K.



Y agregó: ‘fue intencional, quisieron quemarlo y seguro que para hacer daño nomás porque yo todas las noches le saco la batería, el auxilio y el gato para que no se los roben porque ya antes me quisieron robar, en el auto y en la casa’.



Fue una hija que duerme en un dormitorio que da la calle, pegado al auto, la que primero notó el siniestro. Cuando estallaron los vidrios de la ventana, toda la familia y un vecino se pusieron a luchar contra el incendio hasta que lograron controlarlo, pero el daño en el vehículo ya estaba hecho.



La misma suerte corrió Alaniz con su Ford Ka estacionado en la calle, porque cuando los vecinos le avisaron que el vehículo ardía ya nada pudieron hacer y al final los Bomberos terminaron por controlar el siniestro.



‘Yo dejo el auto sin alarma y sin llave. Se quemó todo porque le prendieron fuego adentro, en el tapizado. La verdad que no sé porqué o quién lo hizo. Yo hago changas para mantener a mis cinco hijos y con esto la verdad que se me va a complicar más’, dijo Alaniz.

En la Policía están convencidos de que ambos incendios fueron provocados por los mismos sujetos y no descartan ninguna teoría sobre el móvil del ataque.