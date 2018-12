Una nena de 7 años contó durante una clase de Educación Sexual Integral (ESI) que era abusada por su tío desde que tiene cinco años. “Mi tío me hace cosas malas. No quiero que me siga haciendo porque no me gusta”, contó la nena y estalló en llanto ante los docentes en un colegio de Río Hondo, Santiago del Estero.

Entre lágrimas, la niña contó que “su tío le tocaba la cola y la vagina”, además, dijo que “le introducía los dedos en la zona genital”. Ante la situación, los docentes decidieron brindar asistencia a la estudiante y radicaron la denuncia penal. Alertaron a la madre de la víctima sobre el hecho, quien también decidió iniciar acciones legales en contra de su familiar

El caso está siendo investigado por el fiscal Carlos Vega de la circunscripción Río Hondo y Jiménez. Los efectivos de la Oficina del Menor y la Mujer de Las Termas realizaron un allanamiento en la casa del denunciado, donde lograron aprehenderlo, a pedido del fiscal. El funcionario ordenó una serie de medidas judiciales que se llevarán a cabo los próximos días. La menor será sometida a una Cámara Gesell.