Una mujer ató a su sobrina, de 10 años, y dejó que su hijo la violara para "vengarse" de su hermana por una pelea.

El horrífico hecho ocurrió en Santiago del Estero en octubre del 2021, sin embargo salió ahora a la luz luego de que la Cámara de Apelaciones desestimara un planteo de la defensa de la mujer, que pedía su excarcelación por falta de mérito.

La menor contó en detalle que fue violada por su primo en dos oportunidades. “La primera vez, estaba sola. Llegó él, me llevó a la pieza. Me ató las manos y me abusó. Se fue y mi hermanita, chiquita, apareció y me desató. Después, también la abusó a ella”, dijo la niña.

En la segunda oportunidad volvió a abusar con ayuda de su madre. Según la niña, su tía la llevó a dormir a su casa y en mitad de la noche le ato las manos y los pies a la cama y el adolescente la violó.

Mientras ocurría la mujer gritaba: "Ahora tu madre va a saber lo que es el dolor, estás pagando por lo que me hizo esa hija de p...”, por lo que los especialistas sostienen que lo hizo en venganza por alguna pelea con su hermana.