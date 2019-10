Sin miedo. Gustavo Victoria dijo que se contuvo por el sólo hecho de que uno de los ladrones estaba apuntando a una empleada y a una clienta. "Son negros de m...", dijo.

Dos delincuentes armados irrumpieron en un negocio de Rawson y a fuerza de amenazas se alzaron con dos celulares y toda la plata que había en la caja registradora, unos $7.000. La víctima fue Gustavo Victoria (44), dueño del comercio "Minimarket Río Blanco", ubicado en el barrio homónimo rawsino, quien dijo que cree que "fue por encargue" pues los ladrones fueron en busca de otra suma que finalmente no consiguieron. El hecho ocurrió pasado el mediodía del último domingo y en el local estaba Victoria, dos chicos que lo ayudan y dos clientes: una señora y un nene de unos 8 años. "Llegaron en una moto y entraron. Uno tenía dos armas, con una le apuntaba a la chica que estaba en la caja y con la otra a una clienta. El otro se vino para el fondo (donde funciona la carnicería) y me apuntaba a mí. Uno tenía una cuellera y el otro el casco, no se les veía la cara", afirmó Victoria. "Es un bajón realmente. La impotencia que tengo es que no pude hacer cag... al que tenía al lado mío, no reaccioné porque había clientes, porque yo llego a reaccionar lo hago b...", cerró.