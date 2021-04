Una fiesta de bautismo pasó de alegría a terror en segundos, cuando tres delincuentes armados que habían reducido y golpeado al guardia irrumpieron en el festejo y obligaron a todos los presentes a tirarse al piso para hacerse con sus pertenencias. Pero seguramente se fueron poco conformes, porque el botín fue magro comparado con su despliegue y los riesgos que corrieron: tres celulares, un parlante, una cámara de fotos, bolsos con ropa de bebé y billeteras con documentación y algo de dinero (menos de $10.000).

Todo ocurrió a eso de las 0.30 de ayer, en la finca "La RoberTita", en Italia y Angualasto, Santa Lucía. Los Garramuño a esa hora acomodaban todo para marcharse cuando fueron sorprendidos por los sujetos, que solamente tenían descubiertos los ojos.

"Estábamos guardando todo cuando vemos que traían al guardia a los empujones. Nos llevaron a todos a la galería del salón y nos dijeron que nos tiráramos al piso", relató Laura A., una de las víctimas. Dos de los ladrones portaban cuchillos y el restante tenía un arma de fuego larga, con la que apuntaba a los invitados para amenazarlos. Se vivieron momentos dramáticos, porque además de 6 adultos, habían 5 niños (de 5, 3, 2, 1 año, y un bebé de 2 meses) que, sin comprender lo que pasaba, lloraban y agregaban nerviosismo a los malvivientes.

Los delincuentes finalmente saquearon a las víctimas y huyeron corriendo por los fondos, por donde supuestamente también habían ingresado.

"Nos pedían que nos quedáramos quietos y que les diéramos las cosas de valor. Pero no golpearon a nadie", aclaró Laura. Y agregó: "Fue horrible, una pesadilla. Por ahí ves que les pasa a otros, lo leés en las noticias, pero no te imaginás que te puede pasar a vos. Podría haber pasado cualquier cosa, menos mal que no fue así".

El caso es investigado por pesquisas de la seccional 29na. Cuando fueron alertados se presentaron en el lugar e hicieron recorridas por la zona, pero no tuvieron suerte. Ahora cuentan con los registros de las cámaras de seguridad del lugar, con los que tratan de identificar a los sujetos.