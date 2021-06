Efectivos de Prefectura Naval y un vecino que recorrían la costa del arroyo encontraron el cuerpo a 80 centímetros de profundidad, enganchado en una rama en una zona de difícil acceso, y a unos 50 metros del puente del cual había caído la joven, confirmó al diario de Rio Negro el jefe de Prefectura en Bariloche, Miguel Curual.



Familiares de la víctima se encontraban en el lugar a la espera de novedades de la búsqueda que se retomó esta mañana y recibieron la noticia del hallazgo del cuerpo.



Esta mañana, la fiscal jefa Betiana Cendón dijo que no se descarta ninguna hipótesis acerca de los motivos que pudieron haber llevado al desenlace fatal.



Cendón aclaró que solo la pareja fue testigo presencial y hay testigos posteriores a los que les pidió asistencia. El hombre dio aviso a la gente del camping pegado al lugar y avisaron a la policía, y reiteró: "Aparentemente ella se quiso sacar una foto; es la versión que el señor dio a la Policía, hasta que no determinemos la situación de esta persona la fiscalía no pude tomar una declaración testimonial".´



El operativo de búsqueda se inició a las 18 de ayer y participó Prefectura con buzos y una embarcación. También se realizaron tareas por tierra con personal policial y bomberos de Ruca Cura.

