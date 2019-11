Este lunes, Diego Diaz salió de su casa en Caucete rumbo a Capital con el objetivo de participar de una reunión de Acción Católica. No llegó y no volvió a su casa. Desde ese momento, la familia alertó a la policía y comenzó la intensa búsqueda. Hoy miércoles, apenas pasado el mediodía, fue hallado en La Rioja, sano y salvo. Fuentes policiales aún no confirman cómo fue el trayecto de Diaz.

Sin embargo, según el portal de noticias local El Bastón, la hermana de Diaz comentó que fue encontrado en la casa de unos familiares en la provincia limítrofe, precisamente en Chepes.