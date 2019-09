Este lunes pasado, un productor de Colonia Fernández, en San Martín, se vio sorprendido al encontrar un caballo faenado en un canal lindante a su finca.

Según contó el propietario (prefirió reservar su identidad) a DIARIO DE CUYO, él se encontraba regando y, de un momento a otro, se dio cuenta que no corrió más agua. Entonces fue hasta una compuerta y comprobó que allí había un animal muerto que complicaba el cauce.

El hombre explicó que los vecinos de la zona vieron el sábado por la noche una camioneta que se paró y arrojó al canal bolsas de consorcio que, días después, cuando los perros las rompieron, terminaron confirmando que contenían los restos del equino, quedando la cabeza por un lado y el cuerpo por otro.

La preocupación es grande entre los productores ganaderos y también en quienes crían caballos, ya que últimamente se han registrado varios robos en sectores como la mencionada Colonia Fernández, El Mogote y otros distritos de Angaco y San Martín, por lo que solicitaron más presencia policial.

“En las noches no puedo dormir porque tengo que estar pendiente de si me roban o no y así no se puede vivir. Estamos todos preocupados por esta ola de robos que terminan con los animales faenados”, dijo angustiado el productor.