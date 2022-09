Una mujer de 38 años que estaba desaparecida desde el viernes fue encontrada ayer descuartizada y quemada en una vivienda del partido bonaerense de Campana, donde un vecino llamado Agustín Leonel Chiminelli (24) y los padres del sospechoso quedaron aprehendidos.

La víctima, María Alejandra Abbondanza, había sido vista por última vez por su hija de 15 años el viernes alrededor de las 17.30, cuando sacó a pasear a su perro. La menor se retiró a lo de su novio y regresó cerca de las 22.30 pero vio que su mamá no había regresado, que el perro tampoco estaba y que la casa se encontraba tal cual había quedado de la tarde. Ante esa situación, la adolescente llamó a su padre, quien estaba separado de Abbondanza desde hacía unos años, porque le pareció raro que no había vuelto. La denuncia fue radicada a la medianoche y al revisar las cámaras, una de ellas tomó el momento en el que Abbondanza ingresó por sus medios a la casa de un vecino de la esquina. "Tenemos cámaras que muestran que el vecino entra y sale durante toda la noche, en ocasiones con bolsas", precisó un investigador. Además, a las cuatro de la mañana salió con el perro de la mujer como si saliera a pasearlo y volvió a la casa, situación que ocurrió nuevamente pero esta vez el animal ya no tenía el pretal puesto. La Policía encontró el pretal, la correa y la ropa de la mujer ensangrentada en un terreno baldío ubicado a dos cuadras de la vivienda, mientras que el perro fue hallado suelto a las 5 de la madrugada. Los efectivos también revisaron los tachos de basura de la cuadra y hallaron una bolsa similar a las que había dentro del inmueble con una mancuerna, un buzo y una toalla, todo con sangre. Con esos datos, se dispuso un allanamiento en la casa del sospechoso y los restos quemados de la mujer fueron encontrados en la parrilla ubicada en la terraza.