El bodeguero concretó múltiples ofensivas en su intención de demostrar que "es inocente", pero aún sigue en pie la Cámara Gesell la principal prueba en su contra.

Después de conseguir que el tribunal de la Sala II de la Cámara Penal anulara una parte del caso, cambiara de juez y fiscal y le permitieran incorporar pruebas, el bodeguero preso desde el 5 de febrero pasado por el presunto abuso y la corrupción sexual de su propio hijo y de dos hijos de su expareja, intentó otra vez derribar la prueba matriz en su contra: la Cámara Gesell con las entrevistas a los tres niños, en la cual se concluye pudieron ser abusados. Y por enésima vez recibió un rechazo.



Según fuentes judiciales, tras ese fallo a favor, la defensa reclamó para que la Corte de Justicia intervenga y anule la prueba de la Cámara Gesell, pero los jueces José Atenágoras Vega, Ernesto Kerman y la subrrogante Graciela Del Pie le dijeron no por tercera vez.



La primera fue cuando el tribunal confirmó el procesamiento con prisión preventiva en su contra. La segunda a fines de noviembre pasado, cuando le hicieron lugar a su pedido de incorporar nueva prueba antes de elevar el caso a su hijo, como un informe que critica duramente y pide no considerar a la Cámara Gesell como prueba, por el método y las conclusiones a las que arriba.



Y ahora, que lo rechazaron por considerar que la defensa ya tuvo oportunidad de oponerse cuando se realizó la entrevista a los menores. Porque entienden que no causa un perjuicio irreparable al defendido pues no se trata de una sentencia definitiva y, por lo tanto, no es materia de casación, es decir un asunto del que se deba ocupar la Corte de Justicia, indicaron las fuentes.

La defensa ahora pide atenuar delitos para que quede libre

El caso ahora es tramitado en el Cuarto Juzgado de Instrucción, donde la defensa ya pidió la prisión domiciliaria del empresario; también un cambio de calificación del delito y su excarcelación.



El próximo 5 de febrero, el bodeguero cumplirá dos años sin sentencia y si el juez Martín Heredia Zaldo no resuelve excarcelarlo antes, tendría que analizar si lo hace para esa fecha si acaso considera vencido el plazo de encierro preventivo y que no sea necesario porrogarlo por un año más.