La puerta de ingreso al edificio donde en la madrugada de ayer robaron más de medio millón de pesos no estaba violentada, según la Policía.

Malvivientes saquearon en la madrugada de ayer un edificio céntrico con varias oficinas y se alzaron con mucho más de 500.000 pesos, dijeron fuentes policiales. El golpe ocurrió en el Edificio Catamarán II, situado en calle Jujuy 167 Sur, pocos metros al Norte de calle Rivadavia, en Capital.



Fue el portero el que llegó a primera hora de ayer y se encontró con la sorpresa: los ladrones aprovecharon que, al parecer, por la noche no quedó nadie en el consorcio y atacaron varias oficinas de los 5 pisos que posee. "Estaban las puertas de muchas oficinas violentadas y en varias de ellas estaba todo revuelto", comentó el encargado.

Las cámaras del edificio no funcionaban, indicaron.



En el lugar funcionan inmobiliarias, estudios jurídicos y contables, una agrícola, una constructora y hasta hay consultorios médicos. Según la Policía, sólo en el primer piso y en el quinto no tocaron nada. Mientras que en el tercero forzaron ventanas pero no pudieron acceder a ninguna oficina.



Según voceros policiales, fue en el segundo piso donde robaron la mayor cantidad de dinero. Se alzaron con una suma cercana a 400.000 pesos en efectivo que había en la oficina de unos abogados. Y de allí también se llevaron una cantidad no precisada de euros, indicaron los voceros.



Por otra parte, en la oficina de la empresa Domínguez Construcciones, situada en el cuarto piso, robaron $120.000 en efectivo, dijeron. Y de otras oficinas sustrajeron dos netbooks.



Lo llamativo del hecho es que la única puerta de ingreso, la del frente, no estaba violentada, indicaron fuentes policiales. La misma, que es de vidrio y cuenta con Blindex, funciona con un sistema eléctrico que permite su apertura desde las oficinas. Es por eso que ahora los investigadores trabajan para determinar si en el interior del edificio algún empleado se quedó por la noche y facilitó la tarea de los ladrones, dijeron.