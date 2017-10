Escenario. El robo se produjo en esta vivienda. Intervino la Seccional 1ra de Capital.

La inseguridad golpea a todos, incluso a los jueces. Ayer en la mañana entraron a robar a la casa de los padres del juez Pablo Flores, titular del Segundo Juzgado de Instrucción. No trascendieron detalles, pero fuentes policiales dijeron que sólo se habría llevado un equipo de música.



Las fuentes indicaron que al momento del hecho no había nadie en la vivienda de la familia Flores situada en Avenida Rioja, cerca de la zona de Trinidad, Capital. Los vecinos aparentemente detectaron la presencia de extraños en la casa y dieron aviso a la Policía. Cuando llegaron los patrulleros, el o los desconocidos ya habían escapado. Quizás por eso no lograron robar más cosas, explicaron.



Lo que sí confirmaron es que, a partir de los indicios, todo indica que los ladrones se treparon a los techos, ingresaron al fondo de la propiedad y ahí rompieron una ventana que tenía rejas para luego acceder al interior de casa. En la Policía señalaron que cuando arribaron al domicilio no encontraron a ningún miembro de la familia y que llegaron después. Lo único que se pudo constatar fue que faltaba un equipo de música o una radio, explicaron, pero no saben si sustrajeron más cosas.